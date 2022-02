Premier Lig’den beklediği teklifi alamayan Larin Kartal'da kalıyor

Yeni sezon transfer çalışmalarında önceliği iç transfere veren Beşiktaş için olumlu bir gelişme yaşandı. Larin'in Preimer Lig'den beklediği teklifi alamadığı diğer takımlardan aldğı temkliflerin de cılız kaldığı ifade edildi. Beşiktaş kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Larin'in bu durumda takımda kalma ihtimali yükselmiş durumda. Kanadalı yıldızın kendisine Championship'den gelen teklife ise sıcak bakmadığı öğrenildi. Bu arada Can Bozdoğan için de bir gelişme yaşandı. Satın alma opsiyonu 1.8 milyon Euro olan Can Bozdoğan için, Beşiktaş yönetiminin Alman kulübü Schalke'ye 1 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı gelecek cevaba göre adım atılacağı da gelen haberler arasında. Can Bozdoğan Önder Karaveli'nin takımın bayına geçmesinin ardından fazla forma şansı bulamamıştı.