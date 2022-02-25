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    Premier Lig’den beklediği teklifi alamayan Larin Kartal'da kalıyor

    Premier Lig’den beklediği teklifi alamayan Larin’in Beşiktaş’ta kalma ihtimali yükseldi. Can Bozdoğan’ın bonservisinde de indirim istendi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Larin Kartal’a kaldı!

    Yeni sezon transfer çalışmalarında önceliği iç transfere veren Beşiktaş için olumlu bir gelişme yaşandı. Larin'in Preimer Lig'den beklediği teklifi alamadığı diğer takımlardan aldğı temkliflerin de cılız kaldığı ifade edildi. Beşiktaş kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Larin'in bu durumda takımda kalma ihtimali yükselmiş durumda. Kanadalı yıldızın kendisine Championship'den gelen teklife ise sıcak bakmadığı öğrenildi. Bu arada Can Bozdoğan için de bir gelişme yaşandı. Satın alma opsiyonu 1.8 milyon Euro olan Can Bozdoğan için, Beşiktaş yönetiminin Alman kulübü Schalke'ye 1 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı gelecek cevaba göre adım atılacağı da gelen haberler arasında. Can Bozdoğan Önder Karaveli'nin takımın bayına geçmesinin ardından fazla forma şansı bulamamıştı.



    17'LİK AYTUĞ İDMANA ÇIKTI
    Beşiktaş, Sivas maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Önder Karaveli yönetiminde ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başlayan idman, çift kale maçla sona erdi. Dünkü antrenmana 17 yaşındaki savunma oyuncusu Aytuğ Batur Kömeç de katıldı.



    ŞEHİR HAVAYA GİRDİ HESAP KİTAP DEVRİ!
    Trabzon'da şehir bayraklarla süslenmeye başlandı. Taraftar eline kağıt kalemi alarak hangi hafta zaferi ilan edeceklerini hesaplamaya başladı...
    Trabzon şampiyonluk mücadelesi yolunda bugün evinde konuk edeceği Kayserispor'u mağlup ederek önemli bir virajı daha geçmek istiyor. Trabzonspor taraftarları eline kalem kağıt alarak matematiksel olarak şampiyonluğun ilan edileceği haftayı hesaplamaya başladı. Taraftarlar şampiyonluk hesabı yaparken, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise oyuncularını sürekli rehavete girmemeleri konusunda uyarıyor.



        G.SARAY İKİSİNDEN DE KURTULMAK İSTİYOR!
        Yeni Malatyaspor'daki görevinden ayrılan Marius Sumudica, Rumen basınına flaş açıklamalarda bulundu. Digisport'a konuşan tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da forma giyen vatandaşları Alexandru Cicaldau soruya çarpıcı ya ve Olimpiu Morutan'la ilgili notlar verdi. Sumudica, Cicaldau'nun durumunun Morutan'dan biraz daha iyi olduğunu belirterek, "Benim bildiğim Galatasaray ikisinden de kurtulmak istiyor" diye konuştu.



        SEMİH'TEN MORAL YEMEĞİ
        G.Saray, Çaykur Rizespor ile oynayacağı zorlu karşılaşma öncesinde kenetlendi. Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden Semih Kaya, Rize maçı öncesi takıma moral yemeği verdi.



        FALCAO'NUN YARI PARASINA ŞAMPİYONLUĞA
        Kolombiyalı yıldızın Galatasaray'a maliyeti 22.9 milyon Euro'yu buldu... Lider Trabzonspor ise bu sezon 14.4 milyon Euro harcayarak hem sahada hem de kasada rakiplerine ders verdi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas futbolcular için yapılan menajer ödemelerini açıkladı... En şaşırtıcı olanı da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili olanıydı... Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, yıldız golcünün kulübe maliyetinin 22.9 milyon Euro olduğunu açıkladı... Sarı-Kırmızılılar sadece 1 oyuncu için astronomik rakamları gözden çıkartırken lider Trabzonspor, Falcao'nun maliyetinin çok daha azına bu sezon tüm transferlerini gerçekleştirdi. Cornelius, Visca, Siopis, Dorukhan, Hamsik, Peres, Kouassi, Gervinho, Koita gibi yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor ise bu sezon kasasından sadece 14. 4 milyon Euro bonservis ücreti çıkardı. Hepsinden de yüzde 100'e yakın verim alıyor. Trabzonspor yıldız isimleri transfer ederken Taha Altıkardeş, Enis Destan, Emrehan Gedikli, Batuhan Kör, Kerem Şen gibi gelecek vaat eden isimleri de transfer etti.



            ANADOLU EFES YÜKSEK UÇTU
            Anadolu Efes, Euroleague'in 27. haftasında Maccabi'yi evinde 32 sayı farkla mağlup etti. 22 üçlük isabeti b-u lan Lacivert-Beyazlılar, Buducnost'a ait rekoru kırdı. Anadolu Efes, THY Euroleague'in 27. hafta maçında sahasında Maccabi'yi 109-77 mağlup etti. 22 üçlük isabeti bulan Lacivert-Beyazlılar, Buducnost'a ait rekoru kırdı. Efes, Euroleague'deki bu sezonki 13. galibiyetini aldı. Temsilcimiz karşılaşmada ilk devreyi 45-31 önde tamamladı. 3. çeyrekte farkı daha da açan Lacivert-Beyazlılar, maçı da 32 sayı farkla kazanmayı başardı. Anadolu Efes adına 20 sayı atan Vasilije Micic galibiyette önemli rol oynadı. Moerman 17, Shane Larkin 16 ve Beaubois ise 13 sayıyla oynadı. Konuk ekip Maccabi'de ise Scottie Wilbekin 17 sayıyıla takımı adına maçın en skorer oyuncusu oldu.

            FENERBAHÇE MONACO ÖNÜNDE
            Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 27. haftasında bugün deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımıyla karşılaşacak. Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

            ADANA DEMİR-ANTALYA
            Süper Lig'de bugün Trabzonspor- Kayserispor maçının dışında 1 karşılaşma daha oynanacak. Sezonun flaş takımı Adana Demirspor saat 20.00'de Antalyaspor'u evinde konuk edecek.

            LİDERE ÖZDAMAR!
            27. haftanın hakemleri dün açıklandı. Lider Trabzonspor'un bugün oynayacağı Kayseri spor maçını Erkan Özdamar yönetecek.

            12 DEV ADAM BUGÜN YUNANİSTAN İLE KARŞILAŞIYOR
            FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak mücadele, NTV'den naklen yayımlanacak.

            SEVİLLA ADINI SON 16 TURUNA YAZDIRDI
            Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta evinde 3-1 yendiği Dinamo Zagreb'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Sevilla, adını son 16 turuna yazdırdı. Sevilla'nın dışında Lazio'yu eleyen Porto, Olympiakos'u saf dışı bırakan Atalanta ve Real Sociedad'ı turnuvadan eleyen Leipzig son 16 turuna yükselmeyi başardılar.

            14'TE 14 YAPTILAR ARKALARINA BAKMADILAR
            Çamlıcaspor U-16 takımı İstanbul grubunda oynadığı maçta tüm maçlarını kazanarak bir üst tura yükseldi. Çamlıca'nın gençleri oynadıkları futbolla da bir üst turdaki rakiplerine gözdağı verdi. Teknik direktör Burak Kaplan yönetimindeki Çamlıcaspor'un gençlerinin futbol ajanları tarafından da izlendiği gelen haberler arasında.

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