Premier Lig’den beklediği teklifi alamayan Larin Kartal'da kalıyor

Yeni sezon transfer çalışmalarında önceliği iç transfere veren Beşiktaş için olumlu bir gelişme yaşandı. Larin'in Preimer Lig'den beklediği teklifi alamadığı diğer takımlardan aldğı temkliflerin de cılız kaldığı ifade edildi. Beşiktaş kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Larin'in bu durumda takımda kalma ihtimali yükselmiş durumda. Kanadalı yıldızın kendisine Championship'den gelen teklife ise sıcak bakmadığı öğrenildi. Bu arada Can Bozdoğan için de bir gelişme yaşandı. Satın alma opsiyonu 1.8 milyon Euro olan Can Bozdoğan için, Beşiktaş yönetiminin Alman kulübü Schalke'ye 1 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı gelecek cevaba göre adım atılacağı da gelen haberler arasında. Can Bozdoğan Önder Karaveli'nin takımın bayına geçmesinin ardından fazla forma şansı bulamamıştı.
17'LİK AYTUĞ İDMANA ÇIKTI
Beşiktaş, Sivas maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Önder Karaveli yönetiminde ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başlayan idman, çift kale maçla sona erdi. Dünkü antrenmana 17 yaşındaki savunma oyuncusu Aytuğ Batur Kömeç de katıldı.
ŞEHİR HAVAYA GİRDİ HESAP KİTAP DEVRİ!
Trabzon'da şehir bayraklarla süslenmeye başlandı. Taraftar eline kağıt kalemi alarak hangi hafta zaferi ilan edeceklerini hesaplamaya başladı...
Trabzon şampiyonluk mücadelesi yolunda bugün evinde konuk edeceği Kayserispor'u mağlup ederek önemli bir virajı daha geçmek istiyor. Trabzonspor taraftarları eline kalem kağıt alarak matematiksel olarak şampiyonluğun ilan edileceği haftayı hesaplamaya başladı. Taraftarlar şampiyonluk hesabı yaparken, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise oyuncularını sürekli rehavete girmemeleri konusunda uyarıyor.