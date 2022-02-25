Premier Lig’den beklediği teklifi alamayan Larin Kartal'da kalıyor





FALCAO'NUN YARI PARASINA ŞAMPİYONLUĞA

Kolombiyalı yıldızın Galatasaray'a maliyeti 22.9 milyon Euro'yu buldu... Lider Trabzonspor ise bu sezon 14.4 milyon Euro harcayarak hem sahada hem de kasada rakiplerine ders verdi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas futbolcular için yapılan menajer ödemelerini açıkladı... En şaşırtıcı olanı da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili olanıydı... Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, yıldız golcünün kulübe maliyetinin 22.9 milyon Euro olduğunu açıkladı... Sarı-Kırmızılılar sadece 1 oyuncu için astronomik rakamları gözden çıkartırken lider Trabzonspor, Falcao'nun maliyetinin çok daha azına bu sezon tüm transferlerini gerçekleştirdi. Cornelius, Visca, Siopis, Dorukhan, Hamsik, Peres, Kouassi, Gervinho, Koita gibi yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor ise bu sezon kasasından sadece 14. 4 milyon Euro bonservis ücreti çıkardı. Hepsinden de yüzde 100'e yakın verim alıyor. Trabzonspor yıldız isimleri transfer ederken Taha Altıkardeş, Enis Destan, Emrehan Gedikli, Batuhan Kör, Kerem Şen gibi gelecek vaat eden isimleri de transfer etti.