Galatasaray'ın UEFA son 16 turu rakibi 17-24 Şubat tarihlerinde oynanan UEFA Konferans Ligi play-off maçları neticesinde belli oldu. Sarı-kırmızılılar sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'ndaki mücadelesini 12 puanla tamamladı. Namağlup olarak gruptan çıkan sarı-kırmızılılar son 16 turu maçını bekliyor. Peki, Galatasaray UEFA rakibi kim oldu? Galatasaray UEFA son 16 turu rakibi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
GALATASARAY UEFA RAKİBİ KİM OLDU?
UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından son 16'ya yükselen takımlar belli oldu. Bugün çekilecek kurayla Galatasaray'ın da rakibi netleşti. Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.
İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri:
Rangers - Kızılyıldız
Braga - Monaco
FC Porto - Olympique Lyon
Atalanta - Bayern Leverkusen
Sevilla - West Ham United
Barcelona - Galatasaray
Spartak Moskova - Leipzig
Real Betis - Frankfurt