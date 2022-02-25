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    • 25.02.2022 14:23
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    • 25.02.2022 14:32
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    Galatasaray UEFA rakibi kim oldu? Galatasaray UEFA son 16 turu rakibi ne zaman açıklanacak?

    UEFA Konferans Ligi maçları geçtiğimiz hafta ve dün akşam oynanarak tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı. Sarı-kırmızılılar son 16 turundaki maçlarını bekliyor. Bu kapsamda Galatasaray UEFA rakibi belli oldu mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Galatasaray UEFA rakibi kim oldu? Galatasaray UEFA son 16 turu rakibi hangi takım oldu? İşte detaylar...

    Galatasaray UEFA rakibi kim oldu?

    Galatasaray'ın UEFA son 16 turu rakibi 17-24 Şubat tarihlerinde oynanan UEFA Konferans Ligi play-off maçları neticesinde belli oldu. Sarı-kırmızılılar sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'ndaki mücadelesini 12 puanla tamamladı. Namağlup olarak gruptan çıkan sarı-kırmızılılar son 16 turu maçını bekliyor. Peki, Galatasaray UEFA rakibi kim oldu? Galatasaray UEFA son 16 turu rakibi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    GALATASARAY UEFA RAKİBİ KİM OLDU?

    UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından son 16'ya yükselen takımlar belli oldu. Bugün çekilecek kurayla Galatasaray'ın da rakibi netleşti. Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.

    İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri:

    Rangers - Kızılyıldız

    Braga - Monaco

    FC Porto - Olympique Lyon

    Atalanta - Bayern Leverkusen

    Sevilla - West Ham United

    Barcelona - Galatasaray

    Spartak Moskova - Leipzig

    Real Betis - Frankfurt
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    Haberler Spor Galatasaray UEFA rakibi kim oldu? Galatasaray UEFA son 16 turu rakibi ne zaman açıklanacak?
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