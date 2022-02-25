Galatasaray'ın UEFA son 16 turu rakibi 17-24 Şubat tarihlerinde oynanan UEFA Konferans Ligi play-off maçları neticesinde belli oldu. Sarı-kırmızılılar sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'ndaki mücadelesini 12 puanla tamamladı. Namağlup olarak gruptan çıkan sarı-kırmızılılar son 16 turu maçını bekliyor. Peki, Galatasaray UEFA rakibi kim oldu? Galatasaray UEFA son 16 turu rakibi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...