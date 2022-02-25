Galatasaray camiası menajer kriziyle ayağa kalktı!

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın açıklamalarına göre; Sarı-Kırmızılılar'da Dursun Özbek döneminde menajerlere 12 milyon Euro ödendi. Galatasaray'da bir önceki yönetim dönemi olan Mustafa Cengiz döneminde ise menajerlere 23 milyon Euro ödeme yapıldı. Falcao'ya 3 milyon 750 bin Euro, Sekidika'ya 1.6 milyon Euro, Mitroglou'na 700 bin Euro, Seri'ye 550 bin Euro ve Nzonzi'ye 600 bin Euro menajerlik ücreti ödendiği açıklandı. Özellikle Falcao ve Sekidika için ödenen ücretler dikkat çekti. Falcao için 3 menajerlik şirketinden 3 milyon 750 bin Euro'luk menajerlik ücreti ödendi... Sekidika için ise 2 menajere 1.6 milyon Euro verildi.