Gündemde yoğun bir şekilde UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2022? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle sarı kırmızılılar Galatasaray Avrupa maçlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile ilgili bilgileri de öğrenmek istiyor. İşte detaylar...