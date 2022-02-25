Gündemde yoğun bir şekilde UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2022? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle sarı kırmızılılar Galatasaray Avrupa maçlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile ilgili bilgileri de öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi, 25 Şubat Cuma günü saat 14.00'te yapılacak. Exxen'den naklen yayınlanacak.
GALATASARAY AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkan 8 takım, son 16 Turu'nda karşılaşacak. Liderler, kurada seri başı olacak ve rövanşa kendi sahasında çıkacak. Son 16 Turu'nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.
SON 16 TURU SERİ BAŞI TAKIMLAR:
Galatasaray
Lyon
Monaco
Spartak Moskova
Frankfurt
Kızılyıldız
Leverkusen
West Ham