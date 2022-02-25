Fenerbahçe'de Ali Koç klasiği! Yine yanlış hamle yaptı

Belözoğlu döneminde yüzde 70 galibiyet yüzdesi yakalanırken, maç başına 1,8 gol atılmış ve sadece maç başına 1 gol yenmişti. Ancak Ali Koç bu başarılı tabloya rağmen Emre Belözoğlu'nu tecrübesiz olduğu gerekçesiyle göndererek, çok tartışmalı bir kararla Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi.