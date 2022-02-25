Fenerbahçe'de Ali Koç klasiği! Yine yanlış hamle yaptı

Bu tarihi başarısızlığın en önemli mimarı olan Başkan Ali Koç'un neredeyse yaptığı her hamlenin ardından Sarı-Lacivertli takımın daha da kötüye gitmesi dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz sezonun son bölümünde teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu belki de Koç döneminin en başarılı saha içi sonuçlarına imza atmıştı. Fenerbahçe genç hocanın yönetiminde 10 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, şampiyonluk tek maçla kaçmıştı.
Belözoğlu döneminde yüzde 70 galibiyet yüzdesi yakalanırken, maç başına 1,8 gol atılmış ve sadece maç başına 1 gol yenmişti. Ancak Ali Koç bu başarılı tabloya rağmen Emre Belözoğlu'nu tecrübesiz olduğu gerekçesiyle göndererek, çok tartışmalı bir kararla Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi.