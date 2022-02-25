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    • Spor
    • 25.02.2022 15:58
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    • 25.02.2022 16:06
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    Fenerbahçe'de Ali Koç klasiği! Yine yanlış hamle yaptı

    Fenerbahçe, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nın ardından UEFA Konferans Ligi’nde de havlu atarken, 115 yıllık camia şubat ayında hedefsiz kaldı. Ali Koç, takıma en başarılı dönemini yaşatan Emre Belözoğlu'nu takımdan gönderdikten sonra Fenerbahçe adeta çöküşü yaşadı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Ali Koç yine yanlış hamle yaptı

    Bu tarihi başarısızlığın en önemli mimarı olan Başkan Ali Koç'un neredeyse yaptığı her hamlenin ardından Sarı-Lacivertli takımın daha da kötüye gitmesi dikkat çekiyor.

    Geçtiğimiz sezonun son bölümünde teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu belki de Koç döneminin en başarılı saha içi sonuçlarına imza atmıştı. Fenerbahçe genç hocanın yönetiminde 10 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, şampiyonluk tek maçla kaçmıştı.

    Belözoğlu döneminde yüzde 70 galibiyet yüzdesi yakalanırken, maç başına 1,8 gol atılmış ve sadece maç başına 1 gol yenmişti. Ancak Ali Koç bu başarılı tabloya rağmen Emre Belözoğlu'nu tecrübesiz olduğu gerekçesiyle göndererek, çok tartışmalı bir kararla Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi.

        Portekizli hocanın gelmesi sonrası geçen sezon Belözoğlu döneminde elde edilen istatistikler tepetaklak oldu.
        Pereira yönetiminde 25 maça çıkan Fenerbahçe 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Belözoğlu döneminde yüzde 70 olan galibiyet yüzdesi yüzde 44'e gerilerken, atılan gol ortaması 1,8'den 1,64'e düştü. Yenilen gol ortalaması ise 1'den 1,28'e yükseldi.

        Göreve getirilişi büyük tartışma yaratan Pereira'yı yine tartışmalı bir kararla görevinden alan Başkan Ali Koç'un bu hamlesi işleri düzeltmediği gibi daha da kötü bir hale soktu.

        Sarı-Lacivertliler, Pereira sonrası önce Zeki Murat Göle ardından da İsmail Kartal yönetiminde 13 maça çıkarken sadece 5 galibiyet alabildi. Fener bu dönemde 5 yenilgi ve 3 de beraberlik elde etti.

            13 karşılaşmada galibiyet yüzdesi 38'e, atılan gol ortalaması ise 1,38'e geriledi.
            Böylece Başkan Ali Koç'un yaptığı son 3 teknik adam hamlesi sonrası Fenerbahçe her seferinde daha kötüsüne imza atmayı başardı!
            Şimdi gözler Başkan Koç'un yeni sezon öncesi teknik adam tercihine çevrilmiş durumda.

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            Haberler Spor Fenerbahçe'de Ali Koç klasiği! Yine yanlış hamle yaptı
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