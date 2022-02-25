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    • Spor
    • 25.02.2022 15:34
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    • 25.02.2022 15:43
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    Formula 1 yönetiminden son dakika Rusya kararı! Ukrayna krizi sonrası 2022 Rusya Grand Prix'sinin iptal edildiği açıklandı

    Son dakika... Rusya'ya ekonomik alanda gelen yaptırımların yanı sıra sportif alanda da yaptırımlar gelmeye devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Rusya'dan alınmasının ardından bir darbe de Formula 1'den geldi. Formula 1 yönetimi yaptığı son dakika açıklamasına göre, 2022 Türkiye Grand Prix'sinin yapılmayacağını duyurdu. Rusya GP'nin yerine hangi ülke geleceği merak edilirken, en güçlü aday Türkiye...

    Formula 1 yönetiminden son dakika Rusya kararı!

    Formula 1 yönetiminden son dakika Rusya kararı! Ukrayna krizi sonrası 2022 Rusya Grand Prix'sinin iptal edildiği açıklandı... Rusya'ya sportif alanda bir yaptırım da motorsporlarının zirvesinden geldi. UEFA'nın ardından Formula 1 yönetimi de, 23 - 25 Eylül'deki Rusya Grand Prisini takvimden çıkardığını açıkladı.

    Formula 1'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, "FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası, insanları birleştirmek ve ulusları bir araya getirmek için olumlu bir vizyonla tüm dünyadaki ülkeleri ziyaret ediyor. Ukrayna'daki gelişmeleri üzüntü ve şokla izliyor ve mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunmasını umuyoruz. Perşembe akşamı Formula 1; FIA ve takımlar sporumuzun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşların görüşü de dahil olmak üzere, mevcut koşullarda Rusya Grand Prix'sini düzenlemenin imkansız olduğu sonucuna varıldı" ifadeleri kullanıldı.

    Geçtiğimiz günlerde Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görülmüştü.

        Bu sezon planlamasında normal şartlarda yer alamayan Türkiye GP'nin bu gelişme ile birlikte Rusya'nın yerine yarış takvimine girebileceği iddiaları daha da güçlendi. Formula 1 yönetiminden veya İstanbul Park yönetiminden konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

        'RUSYA'YA GİTMEYECEĞİM'

        Formula 1'de Aston Martin F1 takımıyla yarışan, 4 kez dünya şampiyonu Alman pilot Sebastian Vettel yaptığı açıklamada "Bu sabah uyandığımda gördüğüm haberlerden sonra şoke oldum. Yaşananlar korkunç! Masum insanlar, çılgınca liderlik adı altında aptalca sebepler yüzünden öldürülüyor. Rusya'da gerçekleştirilmesi planlanan bir Formula 1 yarışı var. Ben oraya gitmemem gerektiğini düşünüyorum. Takvimde yer alsın ya da almasın Rusya'ya gitmeyeceğim. Rusya Grand Prix'inde yarışmak istemiyorum" demişti.

        Red Bull ekibinin pilotu son şampiyon Max Verstappen ise "Bir ülke savaştaysa, orada yarış yapılmaz." ifadelerini kullanmıştı.
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            Haberler Spor Formula 1 yönetiminden son dakika Rusya kararı! Ukrayna krizi sonrası 2022 Rusya Grand Prix'sinin iptal edildiği açıklandı
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