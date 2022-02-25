Son dakika: Galatasaray Barcelona'ya yenilmeyen tek Türk takımı!

Barcelona'nın Türk takımlarına karşı 14 maçta sadece 3 yenilgisi var. 1990 yılında Trabzonspor Barcelona'yı 1-0 yenmişti. 1994 yılında Galatasaray evinde Barcelona'yı 2-1'lik sonuçla devirdi. Barcelona'ya karşı son galibiyetimizi ise 2000 yılında Beşiktaş ile aldık. Siyah-Beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etti.