Son dakika: Galatasaray Barcelona'ya yenilmeyen tek Türk takımı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile eşleşti… Türk takımlarının Barcelona ile oynadığı maçlarda ilginç istatistikler dikkat çekiyor.
Barcelona'nın Türk takımlarına karşı 14 maçta sadece 3 yenilgisi var. 1990 yılında Trabzonspor Barcelona'yı 1-0 yenmişti. 1994 yılında Galatasaray evinde Barcelona'yı 2-1'lik sonuçla devirdi. Barcelona'ya karşı son galibiyetimizi ise 2000 yılında Beşiktaş ile aldık. Siyah-Beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etti.
Galatasaray, Türk kulüpleri arasında Barcelona deplasmanında 7 maçta yenilmeyen tek takım konumunda... Cimbom, 2001 yılında Barcelona ile 2-2 berabere kaldı.