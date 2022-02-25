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    • 25.02.2022 16:19
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    Son dakika: Galatasaray Barcelona'ya yenilmeyen tek Türk takımı!

    Spor Toto Süper Lig'de küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşti. Galatasaray, Türk kulüpleri arasında Barcelona deplasmanında 7 maçta yenilmeyen tek takım konumunda

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Barcelona’ya yenilmeyen tek Türk takımı!

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile eşleşti… Türk takımlarının Barcelona ile oynadığı maçlarda ilginç istatistikler dikkat çekiyor.

    Barcelona'nın Türk takımlarına karşı 14 maçta sadece 3 yenilgisi var. 1990 yılında Trabzonspor Barcelona'yı 1-0 yenmişti. 1994 yılında Galatasaray evinde Barcelona'yı 2-1'lik sonuçla devirdi. Barcelona'ya karşı son galibiyetimizi ise 2000 yılında Beşiktaş ile aldık. Siyah-Beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etti.

    Galatasaray, Türk kulüpleri arasında Barcelona deplasmanında 7 maçta yenilmeyen tek takım konumunda... Cimbom, 2001 yılında Barcelona ile 2-2 berabere kaldı.

        Şampiyonlar Ligi'ndeki kapışmada Aslan Ümit Karan ve Fleurquin'in golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine yakalanmıştı.

        Cimbom, Avrupa Kupaları'nda en çok İspanyol takımlarına kaybetti… Cimbom 31 maçta 19 kez sahadan yenik ayrıldı.

        Galatasaray, Alman takımlarına karşı 30 maçta 11, İngilizlere 21 maçta 10, İtalyanlara 26 maçta 8, Fransızlara da 21 maçta 9 kez yenildi.
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