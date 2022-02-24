SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE! SK Slavia Prag - FB maçı canlı izle bedava kesintisiz! (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play off turu rövanşında Salvia Prag ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşteSlavia Prag - Fenerbahçe canlı maç izle! Slavia Prag - Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Eden Arena

Hakemler: Chris Kavanagh, Constantine Hatzidakis, Harry Lennard (İngiltere)

Slavia Prag: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Olayinka, Sor

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor.

Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek.

Müsabakanın beraberlikle ya da Slavia Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.