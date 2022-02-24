Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.02.2022 22:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.02.2022 22:45
    ABONE OL

    SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE! SK Slavia Prag - FB maçı canlı izle bedava kesintisiz! (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

    UEFA Avrupa Konferas Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe bugün Slavia Prag'a konuk oluyor. Eden Arena'da oynanacak maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. İki takım arasında oynana son maçta Slavia Prag, Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek. Müsabakayı yakından takip etmek isteyen taraftarlar maçın yayın kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Slavia Prag - Fenerbahçe canlı maç izle! Slavia Prag - Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri...

    takvim.com.tr
    SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE!

    UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play off turu rövanşında Salvia Prag ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşteSlavia Prag - Fenerbahçe canlı maç izle! Slavia Prag - Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme seçenekleri...

    📺SLAVİA PRAG -FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

    Stat: Eden Arena

    Hakemler: Chris Kavanagh, Constantine Hatzidakis, Harry Lennard (İngiltere)

    Slavia Prag: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Olayinka, Sor

    Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun

    FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

    Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor.

    Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek.

    Müsabakanın beraberlikle ya da Slavia Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çocuklar sınıfta, anneler iş başında
    Haberler Spor SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE! SK Slavia Prag - FB maçı canlı izle bedava kesintisiz! (UEFA Avrupa Konferans Ligi)
        SON DAKİKA