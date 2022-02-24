Galatasaray Cezayirli yıldızı Feghouli ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor!

Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli için Cezayir basınında yer alan haberde Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcu ile yeni kontrat için görüşme halinde olduğu öne sürüldü.
Kadrosunda bu sezon başında gençleşme operasyonu gerçekleştiren Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli'nin geleceği belirsizliğini korurken, Cezayirli yıldızın ülkesinden ile flaş bir iddia geldi.
competition.dz isimli internet sitesinde yer alan haberde Galatasaray'ın sezon sonu kontratı bitecek olan 33 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat teklif ettiği ve yoğun bir şekilde görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.