Rusya Ukrayna savaşında son dakika: Futbolcular otelden yardım istediler

Shakhtar Donetsk futbolcusu Junior Moraes sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Durum çok ciddi. Arkadaşlarım ve ailemle Kiev'de mahsur kaldık ve kurtulmak için bir çözüm bekliyoruz. Bir otelin içinde tutuluyoruz. Bizim için dua edin" ifadelerini kullandı.

Futbolcu Zinchenko, Instagram hesabından Putin'in fotoğrafını şu sözlerle paylaştı: "Umarım en acılı şekilde ölürsün, yaratık!" Ukraynalı sol bek, paylaşımını kısa süre içerisinde kaldırdı.

Ukrayna futbol efsanesi Shevchenko, "Ukrayna benim vatanım! Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum! Çok zor zamanlardan geçtik ve geçtiğimiz 30 yılda millet olarak şekillendik!" dedi.