Rusya Ukrayna savaşında son dakika: Futbolcular otelden yardım istediler

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş spora da çok büyük darbe vurdu… Bilindiği gibi Ukrayna'da futbol maçları 1 ay askıya alındı…
Ukrayna Ligi'nin iki iddialı ekibi Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'li futbolcular otelden yardım talebinde bulundular.
Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'in Brezilyalı oyuncuları aileleriyle birlikte Kiev'de bir otelde buluştu. Brezilyalı yetkililerden yardım isteyen futbolcu ve aileleri video ile yardım çığlığında bulundular.
Shakhtar Donetsk futbolcusu Junior Moraes sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Durum çok ciddi. Arkadaşlarım ve ailemle Kiev'de mahsur kaldık ve kurtulmak için bir çözüm bekliyoruz. Bir otelin içinde tutuluyoruz. Bizim için dua edin" ifadelerini kullandı.
Futbolcu Zinchenko, Instagram hesabından Putin'in fotoğrafını şu sözlerle paylaştı: "Umarım en acılı şekilde ölürsün, yaratık!" Ukraynalı sol bek, paylaşımını kısa süre içerisinde kaldırdı.
Ukrayna futbol efsanesi Shevchenko, "Ukrayna benim vatanım! Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum! Çok zor zamanlardan geçtik ve geçtiğimiz 30 yılda millet olarak şekillendik!" dedi.