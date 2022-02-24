Özel Haber I Galatasaray astronomik rakamlarla başarı elde edemedi! Fırtına az maliyetle şampiyonluğa gidiyor

En şaşırtıcı olanı da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili olanıydı… Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, yıldız golcünün kulübe maliyetinin 22.9 milyon Euro olduğunu açıkladı.
Galatasaray'da Falcao'nun transferinde 3 farklı menajerlik şirketine 9 kalemde toplam yaklaşık 3 milyon 751 bin Euro ödeme yapıldığı belirtildi. Falcao için ödenen komisyon yaklaşık yüzde 20'ye denk geliyor… Falcao Galatasaray forması altında 43 maçta 20 gol attı ama birçok maçı da kaçırdı. Cimbom tecrübeli oyuncu için halen ödeme yapıyor.
Sarı-Kırmızılılar sadece 1 oyuncu için astronomik rakamları gözden çıkartırken lider Trabzonspor, Falcao'nun maliyetinin çok daha azına bu sezon tüm transferlerini gerçekleştirdi.