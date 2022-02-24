Özel Haber I Galatasaray astronomik rakamlarla başarı elde edemedi! Fırtına az maliyetle şampiyonluğa gidiyor

Galatasaray'da Falcao'nun transferinde 3 farklı menajerlik şirketine 9 kalemde toplam yaklaşık 3 milyon 751 bin Euro ödeme yapıldığı belirtildi. Falcao için ödenen komisyon yaklaşık yüzde 20'ye denk geliyor… Falcao Galatasaray forması altında 43 maçta 20 gol attı ama birçok maçı da kaçırdı. Cimbom tecrübeli oyuncu için halen ödeme yapıyor.