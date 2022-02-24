Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın yeni adresi Estudiantes oluyor! Yıldız isim gözden çıkarıldı

Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Sosa gol atma başarısı gösteremedi. Arjantinli futbolcu sadece 2 asist yaptı. İsmail Kartal son oynanan lig maçında Sosa'yı kadroya almasına rağmen ona şans vermedi...

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