Özel Haber I Fırtına gümbür gümbür! Başarı demek Trabzonspor demek

4 yıl önce göreve gelen Ahmet Ağaoğlu başkanlığında planlı bir yapılanmaya giden Karadeniz Fırtınası, sezon sonunda emeklerinin karşılığını şampiyonlukla almak istiyor.
Geçen sezonu Abdullah Avcı yönetiminde 4. sırada bitiren Trabzonspor, 2019-2020 sezonunda ise şampiyonluğu kıl payı Başakşehir'e kaptırmıştı. Trabzonspor 5 yıllık sürece bakıldığında ezeli rakiplerinin çoğunu puan durumunda geri bıraktı… 2017'den beri en fazla puan toplayan takımlar sıralamasında Beşiktaş 365 puanla lider durumda bulunuyor.
Onu 350 puanla Trabzonspor takip ediyor… Süper Lig'de alt sıralarda bulunan Galatasaray ise 347 puanda… Bu süreçte Başakşehir 339, Fenerbahçe ise 329 puan topladı.