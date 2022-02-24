Galatasaray UEFA son 16 turu rakibi hangi takım oldu? GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? GS UEFA fikstürü ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları hakkında aramalar hız kazandı. Adını son 16 turuna yazdıran Sarı Kırmızılılar, grup aşamasını lider olarak tamamlamıştı. Taraftarlar büyük bir heyecanla Galatasaray'ın Avrupa maçını merak edip araştırmaya başladı. Bu akşam oynanacak play-off rövanş maçları ile son 16'ya kalacak 8 takım belli olacak. Kritik gün yarın. Galatasaray'ın kura çekimi yarın saat 14:00'de yapılacak ve sarı kırmızılıların rakibi belirlenecek. Peki, GS Avrupa maçı ne zaman? Galatasaray UEFA maçı saat kaçta? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi hangi takım oldu? İşte merak edilenler!
SON 16 TURU NE ZAMAN?
Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları Mart ayında oynanacak. İlk maçlar 10 Mart'ta, diğer maçlar ise 17 Mart'ta oynanacak.
Bu akşam oynanacak play-off rövanş maçları ile son 16'ya kalacak 8 takım belli olacak.
Galatasaray'ın kura çekimi ise yarın saat 14:00'de yapılacak ve sarı kırmızılıların rakibi belirlenecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının ardından tur atlayan takımlar şöyle:
Son 16 turu: Olimpik Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United.
Avrupa Ligi play-off turu: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta.