Galatasaray UEFA son 16 turu rakibi hangi takım oldu? GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? GS UEFA fikstürü ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları hakkında aramalar hız kazandı. Adını son 16 turuna yazdıran Sarı Kırmızılılar, grup aşamasını lider olarak tamamlamıştı. Taraftarlar büyük bir heyecanla Galatasaray'ın Avrupa maçını merak edip araştırmaya başladı. Bu akşam oynanacak play-off rövanş maçları ile son 16'ya kalacak 8 takım belli olacak. Kritik gün yarın. Galatasaray'ın kura çekimi yarın saat 14:00'de yapılacak ve sarı kırmızılıların rakibi belirlenecek. Peki, GS Avrupa maçı ne zaman? Galatasaray UEFA maçı saat kaçta? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi hangi takım oldu? İşte merak edilenler!