Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.02.2022 10:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2022 10:42
    ABONE OL

    Galatasaray UEFA son 16 turu rakibi hangi takım oldu? GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? GS UEFA fikstürü ne zaman?

    Galatasaray amacıyla geri sayım sona eriyor. Bütün gözler Avrupa Ligi'ne çevrildi. Son 16'ya kalan gruplardan biri olan Galatasaray'ın rakiplerinin kim olacağı büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Galatasaray UEFA son 16 turu rakibi hangi grup oldu? GS UEFA fikstürü ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Galatasaray UEFA son 16 turu rakibi hangi takım oldu? GS UEFA fikstürü ne zaman?

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları hakkında aramalar hız kazandı. Adını son 16 turuna yazdıran Sarı Kırmızılılar, grup aşamasını lider olarak tamamlamıştı. Taraftarlar büyük bir heyecanla Galatasaray'ın Avrupa maçını merak edip araştırmaya başladı. Bu akşam oynanacak play-off rövanş maçları ile son 16'ya kalacak 8 takım belli olacak. Kritik gün yarın. Galatasaray'ın kura çekimi yarın saat 14:00'de yapılacak ve sarı kırmızılıların rakibi belirlenecek. Peki, GS Avrupa maçı ne zaman? Galatasaray UEFA maçı saat kaçta? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi hangi takım oldu? İşte merak edilenler!

    SON 16 TURU NE ZAMAN?

    Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları Mart ayında oynanacak. İlk maçlar 10 Mart'ta, diğer maçlar ise 17 Mart'ta oynanacak.

    Bu akşam oynanacak play-off rövanş maçları ile son 16'ya kalacak 8 takım belli olacak.

    Galatasaray'ın kura çekimi ise yarın saat 14:00'de yapılacak ve sarı kırmızılıların rakibi belirlenecek.

    UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının ardından tur atlayan takımlar şöyle:

    Son 16 turu: Olimpik Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United.

    Avrupa Ligi play-off turu: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta.

        GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu üçer galibiyet ve beraberlik sonucu topladığı 12 puanla namağlup lider bitirdi. Gruptaki son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları 10 Mart ile 17 Mart tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, play-off turunu geçen 8 takımdan biri ile eşleşecek.

        UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI

        Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

        Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

        Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya)

        Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)

        Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya)

        Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya)

        Sheriff (Moldova) - Braga (Portekiz)

        Porto (Portekiz) - Lazio (İtalya)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dijitalleşen KOBİ’ler ve esnaflar Trendyol ile büyüyor
        Haberler Spor Galatasaray UEFA son 16 turu rakibi hangi takım oldu? GS UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? GS UEFA fikstürü ne zaman?
            SON DAKİKA