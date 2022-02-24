Olimpiu Morutan gözden düştü! Torrent'in gelmesiyle forma şansı bulamayan Rumen yıldız kadroda düşünülmüyor

Galatasaray'da Göztepe ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Olimpiu Morutan'ın Çaykur Rizespor maçında da kadroya alınması beklenmiyor. Cimbom'un 14 yabancısı bulunmasına rağmen maç kadrosuna 12 yabancı yazılabilmesi sebebiyle Rumen oyuncunun ligin kalan kısmında kadroda yer bulması artık bir hayli zor gözüküyor.
Galatasaray'da Domenec Torrent'in teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından gözden düşen Olimpiu Morutan, son olarak geçen hafta oynanan Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmemiş ve Rumen oyuncu İstanbul'da kalmıştı.
Morutan'ın antrenman performansından ve disiplinsiz tavırlarından rahatsız olduğu belirtilen Torrent'in, takımda 14 yabancı futbolcu olmasına rağmen maç kadrosuna 12 yabancı yazılabilmesi sebebiyle kadro dışı tercihini Rumen oyuncudan yana kullanmaya devam edeceği belirtiliyor.