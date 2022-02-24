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    • Spor
    • 24.02.2022 13:55
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    • 24.02.2022 13:55
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    Trabzonspor ne zaman şampiyonluğa koşsa "olay" oluyor!

    Süper Lig'de açık ara zirvede bulunan ve şampiyonluğa koşan Trabzonspor, kupa için adeta haftaları sayarken dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Karadeniz Fırtınası'nın şampiyon olduğu ya da zirveye oynadığı sezonlarda Türkiye ya da dünya gündeminde sarsıcı olaylar yaşanıyor. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Ne zaman şampiyonluğa koşsa olay oluyor | Özel

    Uzun süren şampiyonluk özlemini bu sezon sona erdirmek isteyen Trabzonspor'un başarılı sezonlarında yaşanan olaylar dikkat çekiyor... Bordo-Mavililer, şampiyon olduğu ya da şampiyonluğa oynadığı sezonlarda Türkiye ve Dünya gündeminde sarsıcı gelişmeler yaşanıyor.

    Örneğin Trabzonspor, 1980-1981 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. O sezon 12 Eylül askeri darbesi yaşandı. Karadeniz Fırtınası, o sezonu 39 puanla şampiyon tamamladı.

    7 Eylül 1980'de Mersin İ.Y. ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, darbeden sonraki ilk maçında 27 Eylül'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

    1996 yılında ise Kardak Krizi patlak verdi. Kriz, 1996 yılının Ocak ayında başladı… Trabzonspor o sezon Fenerbahçe ile müthiş bir şampiyonluk yarışına girdi...

    Yarışı önde götüren Fırtına, 32. haftada Fenerbahçe'ye evinde 2-1 yenilerek psikolojik darbe yedi... Sezon sonu ise şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdı.

    2011... 15 Mart 2011'de Suriye İç Savaşı başladı... Ülkemiz de bu savaştan oldukça etkilendi... Trabzonspor, o sezon Fenerbahçe ile ligi aynı puanda bitirdi. 84 puanla iki takımdan Fenerbahçe ipi göğüsledi.

    2020 yılına geldiğimizde Dünya salgınla boğuşuyordu... Pandemi nedeniyle lige ara verildi. Mart'ta ara verilen lig Haziran ayında yeniden start aldı. Trabzonspor lider girdiği ara sonrası avantajını kullanamadı ve sezonu ikinci tamamladı...

        Gelelim bu sezona... Trabzonspor bu sezon açık ara liderliğini sürdürüyor... Otoritelerin büyük bir kısmı şampiyonluğa kesin gözüyle bakıyor... Trabzonspor altın çağlarından birini yaşarken Rusya ile Ukrayna arasında savaş patlak verdi.

        1980 Darbe
        1996 Kardak Krizi
        2011 Arap Baharı
        2020 Pandemi
        2022 Rusya-Ukrayna Savaşı

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