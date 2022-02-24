Trabzonspor ne zaman şampiyonluğa koşsa "olay" oluyor!

Uzun süren şampiyonluk özlemini bu sezon sona erdirmek isteyen Trabzonspor'un başarılı sezonlarında yaşanan olaylar dikkat çekiyor... Bordo-Mavililer, şampiyon olduğu ya da şampiyonluğa oynadığı sezonlarda Türkiye ve Dünya gündeminde sarsıcı gelişmeler yaşanıyor.
Örneğin Trabzonspor, 1980-1981 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. O sezon 12 Eylül askeri darbesi yaşandı. Karadeniz Fırtınası, o sezonu 39 puanla şampiyon tamamladı.
7 Eylül 1980'de Mersin İ.Y. ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, darbeden sonraki ilk maçında 27 Eylül'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
1996 yılında ise Kardak Krizi patlak verdi. Kriz, 1996 yılının Ocak ayında başladı… Trabzonspor o sezon Fenerbahçe ile müthiş bir şampiyonluk yarışına girdi...
Yarışı önde götüren Fırtına, 32. haftada Fenerbahçe'ye evinde 2-1 yenilerek psikolojik darbe yedi... Sezon sonu ise şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdı.
2011... 15 Mart 2011'de Suriye İç Savaşı başladı... Ülkemiz de bu savaştan oldukça etkilendi... Trabzonspor, o sezon Fenerbahçe ile ligi aynı puanda bitirdi. 84 puanla iki takımdan Fenerbahçe ipi göğüsledi.
2020 yılına geldiğimizde Dünya salgınla boğuşuyordu... Pandemi nedeniyle lige ara verildi. Mart'ta ara verilen lig Haziran ayında yeniden start aldı. Trabzonspor lider girdiği ara sonrası avantajını kullanamadı ve sezonu ikinci tamamladı...