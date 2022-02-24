Trabzonspor ne zaman şampiyonluğa koşsa "olay" oluyor!

Uzun süren şampiyonluk özlemini bu sezon sona erdirmek isteyen Trabzonspor'un başarılı sezonlarında yaşanan olaylar dikkat çekiyor... Bordo-Mavililer, şampiyon olduğu ya da şampiyonluğa oynadığı sezonlarda Türkiye ve Dünya gündeminde sarsıcı gelişmeler yaşanıyor.

Örneğin Trabzonspor, 1980-1981 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. O sezon 12 Eylül askeri darbesi yaşandı. Karadeniz Fırtınası, o sezonu 39 puanla şampiyon tamamladı.