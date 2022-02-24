Fenerbahçe Serdar Aziz görüşmelerinde olumsuz geçerse hedef Konyalı Abdülkerim

Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Bu isimlerden biri de stoperlerden Serdar Aziz... Seneye 4 yerli ilk 11'de forma giyeceği için yerli oyuncular kritik bir öneme sahip olacak. Fenerbahçe, Serdar Aziz ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlanamazsa Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak. Bilindiği gibi Konyaspor'un yıldız oyuncusuyla Beşiktaş da ilgileniyor. Serdar Aziz ve Abdülkerim ile ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.
SERDAR DURSUN: TURU GEÇECEĞİZ
Son lig maçında iki gol atan Serdar Dursun, Slavia Prag maçı öncesinde iddialı açıklamalara imza attı. Tecrübeli golcü, "Galibiyet almak ve turu atlamak için geldik. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülke puanı için çok önemli bir maç. İnşallah buradan galibiyetle ayrılacağız." şeklinde konuştu.
KENDİMİZİ AFFETTİRECEĞİZ
F.Bahçe'nin hocası İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesi konuştu. Hedeflerinin turu geçmek olduğunu söyleyen Kartal, ""Buraya Fenerbahçe olarak kendimizi taraftarımıza affettirmek için geldik. İyi mücadele ederek turu geçebilme planlarımız var" dedi. Kartal ayrıca "Fenerbahçe'nin sahaya bir karakter koyacağını ve turu geçebilmek için tüm opsiyonlarımızı uygulayabileceğimizi söylüyorum" diye konuştu.