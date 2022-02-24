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    Fenerbahçe Serdar Aziz görüşmelerinde olumsuz geçerse hedef Konyalı Abdülkerim

    Fenerbahçe, Serdar Aziz ile görüşmelerini sürdürüyor. Anlaşma sağlanmazsa rota Konyalı Abdülkerim’e dönecek. İşte sizler için derlediğimiz 24 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Abdülkerim sürprizi!

    Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Bu isimlerden biri de stoperlerden Serdar Aziz... Seneye 4 yerli ilk 11'de forma giyeceği için yerli oyuncular kritik bir öneme sahip olacak. Fenerbahçe, Serdar Aziz ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlanamazsa Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak. Bilindiği gibi Konyaspor'un yıldız oyuncusuyla Beşiktaş da ilgileniyor. Serdar Aziz ve Abdülkerim ile ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.



    SERDAR DURSUN: TURU GEÇECEĞİZ
    Son lig maçında iki gol atan Serdar Dursun, Slavia Prag maçı öncesinde iddialı açıklamalara imza attı. Tecrübeli golcü, "Galibiyet almak ve turu atlamak için geldik. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülke puanı için çok önemli bir maç. İnşallah buradan galibiyetle ayrılacağız." şeklinde konuştu.



    KENDİMİZİ AFFETTİRECEĞİZ
    F.Bahçe'nin hocası İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesi konuştu. Hedeflerinin turu geçmek olduğunu söyleyen Kartal, ""Buraya Fenerbahçe olarak kendimizi taraftarımıza affettirmek için geldik. İyi mücadele ederek turu geçebilme planlarımız var" dedi. Kartal ayrıca "Fenerbahçe'nin sahaya bir karakter koyacağını ve turu geçebilmek için tüm opsiyonlarımızı uygulayabileceğimizi söylüyorum" diye konuştu.



        KANARYA İKİNCİ SIRADA!
        Ligde bu sezon kaleye en fazla isabetli şut çeken takımlar ve gole çevirme oranları ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Trabzonspor bu sezon 146 isabetli şutta 48 gol buldu... Yüzde 32.87 gole çevirme oranı yakaladı. İkinci sırada ise Fenerbahçe yer alıyor. Kanarya, 134 isabetli şutta 40 gol buldu. Yüzde 29.85 oran yakaladı.



        PEREİRA CORİNTHİANS'TA
        2014-15 sezonundan sonra Fenerbahçe'nin ikinci kez başına gelen ve sezonu tamamlayamayan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu. Pereira, Brezilya'nın Corinthians takımıyla anlaştı. Pereira, Fenerbahçe'de 25 maça çıktı. 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.



        BATSHUAYİ'NİN FİYATI 8 MİLYON EURO
        İngiliz basını, Chelsea'nin 2023 yılında sözleşmesi b-i tecek olan Belçikalı golcüyü sezon sonunda satacağ-ı nı ve istenen rakamın 8 milyon Euro olduğunu yazdı. Sezon başında Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi inişli çıkışlı grafiğine rağmen takımın en golcüsü konumunda... Beşiktaş yönetimi şu ana kadar 8 gol atan Belçikalı yıldızla ilgili kararını sezon sonuna bıraktı. Ancak İngiliz basınından gelen haberler, Batshuayi'nin Siyah-Beyazlı takımda kalma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Chelsea kulübünün sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan yıldız futbolcuyu sezon sonunda satacağını yazan Ada basını, belirlenen bonservis bedelinin ise 8 milyon Euro olduğunu öne sürdü. Ciddi bir ekonomik kriz yaşayan Beşiktaş yönetimin böyle bir rakamı kasasından çıkarmasının münkün olmadığı ifade ediliyor.



            GÜVEN FORMAYI KAPTIRDI
            Altay maçında 11'de oynayan Güven Yalçın verilen şansı iyi kullanamadı. Önder Karaveli'nin Sivas önünde solda yine Kenan'ı oynatıp gurbetçi futbolcuyu kulübeye çekeceği öğrenildi.



            BİLİNÇLİ BİR TAVIR DEĞİLDİ
            Göztepe maçında G.Saray'ın 3. penaltıyı kazandığı sırada tepkisiz kalan Halil Dervişoğlu, o anki üzgünlüğünün maçta takımına gerekli katkıyı yapamadığından kaynaklandığını söyledi. Dervişoğlu, "Bilinçli veya herhangi bir şahsa karşı olan bir tavır kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.



            ERTUĞRUL DOĞAN: MUTLU SONLA BİTİRECEĞİZ
            Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, sosyal medyadan önemli bir mesaj verdi. Doğan mesajında, "Hep beraber unutulmaz bir hikaye yazıyoruz. Oynadığımız futbol gibi tribünlerimizin coşkusu da tüm futbolseverleri büyülüyor. Bu maçta da hem sahada hem tribünde göz kamaştırmaya devam edeceğiz. Hikayeyi inşallah bir bahar günü, mutlu sonla bitireceğiz. Bahar Geliyor" ifadelerini kullandı.



                DOVBYK İÇİN 8 MİLYON EURO İSTEDİLER
                Trabzonspor'un transferini istediği yıldız golcü için Dnipro adeta servet istedi. Fırtına'da sezon sonu planlaması için düşünülen isimlerden birisi olan Artem Dovbyk'in kulübü Dnipro oyuncu için 8 milyon Euro talep etti. Menajerler üzerinden yapılan görüşmelerde Trabzonspor kulübü bu rakamın çok yüksek olduğunu dile getirirken oyuncu da menajere, "Önceliğim İtalya veya Fransa ama Trabzonspor'un ilgisinden sonra Türk futbolunu da yakından takip ediyorum" yanıtını verdi. Trabzonspor'un bu transfer için geri adım atmadığı ancak rakamsal konularda ise şartları çok zorlamayacağı ifade edildi.



                POTA DERBİSİNDE KAZANAN GALATASARAY OLDU: 69-63
                Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen derbide Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe Safiport'u 69-63 yendi. Sarı- kırmızılılar, ligde 10. galibiyetini alırken Fenerbahçe Safiport 2. yenilgisini yaşadı. Dün oynanan diğer maçta Bellona Kayseri evinde Nesibe Aydın'ı 77-71 yendi.



                DAĞLI VE ALTINTAŞ ŞEHRE İZLERİNİ BIRAKACAK
                Red Bull ''Şehre İzini Bırak'' projesikapsamında iki takım kuran Kübra Dağlı ile Bora Altıntaş haftalık görevleri yaparak şehre izlerini bırakacak. Kübra Dağlı'nın ya da Bora Altıntaş'ın takımında olmak isteyenler RedBull.com/sehreizinibirak adresinden projeye kayıt olabiliyor.



                    ŞOTALI HULL CİTY 3 PUANA HASRET KALDI
                    İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City son maçlarda kötü sonuçlar alıyor. İngiliz ekibi, Şota Arveladze yönetiminde çıktığı ilk maçta Swansea'yi 2-0 yenmişti ancak devamındaki 6 maçta galibiyet yüzü göremedi. Son olarak önceki akşam, lig sonuncusu Barnsley'e 2-0 mağlup oldular.



                    GALATASARAY MAÇINA GİTMEYECEĞİM!
                    Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Galatasaray maçını izlemeye gitmeyeceğim. İki yönetici haricinde de hiç kimseyi göndermeyeceğim. Bizim maçımıza gelmediler, biz de gitmeyeceğiz" dedi.



                    NE G.ANTEP NE MALATYA
                    Süper Lig'in 22. haftasında kar yağışı nedeniyle ertelenen ve ikinci yarısı dün oynanan maçta G.Antep evinde Malatya ile golsüz berabere kaldı.
                    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen ve ikinci yarısı oynanan Gaziantep FK- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması 0-0 sona erdi. 54. dakikada Figueriedo ceza sahasında çektiği şut kaleci Ertaç Özbir'den döndü. 72. dakikada Gaziantep FK'dan Muhammet Demir'in ceza sahası içerisinde çektiği şuta uzanan kaleci Ertaç Özbir güçlükle topu uzaklaştırdı. Maçta her iki takımın da atakları golle sonuçlanmayınca karşılaşma 0-0 sona erdi. Taraflar 1'er puana razı olmak zorunda kaldı.

                    SON 16 TURUNDA RÖVANŞ MAÇLARI BUGÜN OYNANACAK
                    UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanşlar bugün oynanacak... Program: 20.45 D.Zagreb-Sevilla (1-3), R.Sociedad- Leipzig (2-2), Olympiakos-Atalanta (1-2), Lazio-Porto (1-2), 23.00 Napoli-Barcelona (1-1), G.Rangers-B.Dortmund (4-2), Real Betis-Zenit (3-2), Braga-Sheriff (0-2).

                    SİVAS HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR
                    Beşiktaş, Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına devam etti. Yapılan açıklamaya göre, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık iki saat sürdü. Önder Karaveli yönetiminde ısınma koşularıyla başlayan antrenman, çift kale maçla sona erdi.

                    RİZE MAÇINA BÜYÜK İLGİ
                    Taraftarlar Rize maçına beklenenden çok ilgi gösteriyor. Karadeniz ekibiyle yaşanan gerilim ve Göztepe galibiyetinin yarattığı olumlu hava nedeniyle tribünlerin büyük oranda dolması bekleniyor

                    HAYALET ADAM ERİCK PULGAR
                    Ara transfer döneminde alınan Erick Pulgar'ın orta alan krizine çözüm bulabileceği düşünülüyordu. Ancak Şilili yıldız şu ana kadar büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Göztepe deplasmanında ilk kez 11'de oynayan Pulgar beklentileri karşılayamazken, Galatasaray'ın Şilili yıldızın çıkmasından sonra çok daha etkili bir futbol sergilemesi de dikkatleri çekti. 3 maçta toplam 78 dakika görev yapabilen Pulgar'ın 57 kez topla buluşabilirken sadece 25 isabetli pas verebildi.

                    ECZACIBAŞI SET VERMEDİ
                    Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Romanya'nın CSM Volei Alba takımı 3-0 yendi. Temsilcimizin tur için avantaj elde ettiği maçın rövanşı, 1 Mart'ta İstanbul'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

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                    Haberler Spor Fenerbahçe Serdar Aziz görüşmelerinde olumsuz geçerse hedef Konyalı Abdülkerim
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