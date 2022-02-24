Fenerbahçe Serdar Aziz görüşmelerinde olumsuz geçerse hedef Konyalı Abdülkerim





NE G.ANTEP NE MALATYA

Süper Lig'in 22. haftasında kar yağışı nedeniyle ertelenen ve ikinci yarısı dün oynanan maçta G.Antep evinde Malatya ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen ve ikinci yarısı oynanan Gaziantep FK- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması 0-0 sona erdi. 54. dakikada Figueriedo ceza sahasında çektiği şut kaleci Ertaç Özbir'den döndü. 72. dakikada Gaziantep FK'dan Muhammet Demir'in ceza sahası içerisinde çektiği şuta uzanan kaleci Ertaç Özbir güçlükle topu uzaklaştırdı. Maçta her iki takımın da atakları golle sonuçlanmayınca karşılaşma 0-0 sona erdi. Taraflar 1'er puana razı olmak zorunda kaldı.



SON 16 TURUNDA RÖVANŞ MAÇLARI BUGÜN OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanşlar bugün oynanacak... Program: 20.45 D.Zagreb-Sevilla (1-3), R.Sociedad- Leipzig (2-2), Olympiakos-Atalanta (1-2), Lazio-Porto (1-2), 23.00 Napoli-Barcelona (1-1), G.Rangers-B.Dortmund (4-2), Real Betis-Zenit (3-2), Braga-Sheriff (0-2).



SİVAS HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına devam etti. Yapılan açıklamaya göre, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık iki saat sürdü. Önder Karaveli yönetiminde ısınma koşularıyla başlayan antrenman, çift kale maçla sona erdi.



RİZE MAÇINA BÜYÜK İLGİ

Taraftarlar Rize maçına beklenenden çok ilgi gösteriyor. Karadeniz ekibiyle yaşanan gerilim ve Göztepe galibiyetinin yarattığı olumlu hava nedeniyle tribünlerin büyük oranda dolması bekleniyor



HAYALET ADAM ERİCK PULGAR

Ara transfer döneminde alınan Erick Pulgar'ın orta alan krizine çözüm bulabileceği düşünülüyordu. Ancak Şilili yıldız şu ana kadar büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Göztepe deplasmanında ilk kez 11'de oynayan Pulgar beklentileri karşılayamazken, Galatasaray'ın Şilili yıldızın çıkmasından sonra çok daha etkili bir futbol sergilemesi de dikkatleri çekti. 3 maçta toplam 78 dakika görev yapabilen Pulgar'ın 57 kez topla buluşabilirken sadece 25 isabetli pas verebildi.



ECZACIBAŞI SET VERMEDİ

Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Romanya'nın CSM Volei Alba takımı 3-0 yendi. Temsilcimizin tur için avantaj elde ettiği maçın rövanşı, 1 Mart'ta İstanbul'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

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