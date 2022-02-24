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    Fenerbahçe Konferans Ligi'nde kritik virajda! Kendi evinde kaybettiği Prag'a karşı deplasmana gidiyor

    Temsilcimiz Fenerbahçe Kadıköy’deki ilk maçta 3-2 yenildiği Slvaia Prag’ı deplasmanda mağlup ederek Konferans Ligi’nde yoluna devam etmek istiyor.

    Turu onlara ’Prag’ma!

    Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında bugün Çekya ekibi Slavia Prag ile mücadele edecek. Eden Arena'da oynanacak zorlu karşılaşma saat 23.00'te start alacak... İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. İstanbul'daki mücadeleyi Slavia Prag 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-Lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek. Maçın beraberlikle ya da Çek ekibinin lehine sonuçlanması durumunda Fenerbahçe organizasyona veda edecek. Kafilede; sarı kart cezalısı Miha Zajc ile sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak ve Mesut Özil yer almıyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Konferans Ligi'nde kritik virajda! Kendi evinde kaybettiği Prag'a karşı deplasmana gidiyor
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