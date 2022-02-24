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    Emre Belözoğlu'nun performansı parmak ısırtıyor! Başakşehir’in başında çıktığı 18 haftada 40 puan topladı

    Genç teknik adam, Başakşehir’in başında çıktığı 18 haftada 40 puan topladı. Aynı süre içinde Fenerbahçe ve Beşiktaş 24, Galatasaray ise 18 puanda kaldı.

    3 büyüğe 52 puan fark!

    Konya'yı 2-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir yükselişini sürdürüyor. Bu başarıdaki en büyük pay hiç kuşkusuz teknik direktör Emre Belözoğlu'na ait. Düşme hattından aldığı takımı müthiş bir performans göstererek lig üçüncülüğüne taşıyan genç hoca alkış topluyor. 18 haftadır Başakşehir'in başında olan Belözoğlu bu süre içinde 3 büyüklere büyük fark attı. Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir 18 haftada tam 40 puan toplarken, aynı süre içinde Fenerbahçe ve Beşiktaş 24, Galatasaray ise 18 puan alabildi. Belözoğlu böylece 3 büyüklere 18 haftada toplam 52 puan fark atarak çok önemli bir teknik adamlık başarısına imza attı. Geçen sezon Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan genç hoca, gösterdiği performansa rağmen Ali Koç tarafından görevden alınmıştı. Fenerbahçe ve Başakşehir'in başında 29 lig maçında görev yapan 41 yaşındaki teknik adam 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi alarak tam 63 puan topladı.


    2.17'LİK ORTALAMA TUTTURDU
    Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ve Başakşehir'in başında 2.17'lik puan ortalaması yakaladı.

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    Haberler Spor Emre Belözoğlu'nun performansı parmak ısırtıyor! Başakşehir’in başında çıktığı 18 haftada 40 puan topladı
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