Ustalık eseri! Sadece Trabzonspor değil Abdullah Avcı da tarih yazıyor...

Süper Lig'de açık ara zirvede olan Trabzonspor adım adım şampiyonluğa giderken, teknik direktör Abdullah Avcı da kendi kariyeri açısından tarihi bir sezon geçiriyor.
Tecrübeli hoca kariyerinin en parlak dönemini Karadeniz ekibinin başında yaşıyor. 58 yaşındaki Abdullah Avcı, 26. haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanına ulaşmayı başardı.
10 SEZONU SOLLADI!
Başarılı hoca19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 63 puan topladı. Abdullah Avcı, Başakşehir'in başında bulunduğu 10 yıllık dönemde ise en yüksek puanı 2018-2019 sezonunda 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 58 puanla yakalamıştı. Öte yandan tecrübeli hoca her hafta rakibe göre uyguladığı taktiklerle de ses getiriyor. Avcı'nın geride kalan haftalar içerisinde, 'üçüncü bölgede baskı' talimatını futbolcular harfiyen yerine getirdi.
RAKİBE GÖRE TAKTİK
Alanyaspor karşısında bu oyunun sahaya yansımasının artıları ön plana çıkarken Trabzonspor için sezonun ikinci yarısındaki en belirgin farklılık ise hücum oyuncularının daha özgür oluşu ve daha çok baskıyı ön planda tutması. Bordo-Mavili futbolcular da Abdullah Avcı ve ekibine övgüler yağdırarak, "Bizim en önemli artımız her hafta aynı antrenmanı yapmayışımız. O hafta rakip kimse o rakibe karşı oyun anlayışı ile sahada oluyoruz" ifadelerini kullanıyorlar.
REKORA 1 PUAN UZAKTA
Alanya'yı 4-0 yenerek puanını 63'e yükselten Trabzonspor, 26. haftalar itibarıyla tarihinde en fazla puan topladığı 1995-96 sezonunun sadece 1 puan gerisinde bulunuyor. 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci tamamlayan Bordo-Mavililer, söz konusu sezonun 26. haftasında 64 puan ile en iyi derecesini elde etti. Karadeniz ekibi 1995-96 sezonundan sonra 26. haftalar itibarıyla en fazla puanını bu sezon alma başarısını gösterdi.