Ustalık eseri! Sadece Trabzonspor değil Abdullah Avcı da tarih yazıyor...





RAKİBE GÖRE TAKTİK

Alanyaspor karşısında bu oyunun sahaya yansımasının artıları ön plana çıkarken Trabzonspor için sezonun ikinci yarısındaki en belirgin farklılık ise hücum oyuncularının daha özgür oluşu ve daha çok baskıyı ön planda tutması. Bordo-Mavili futbolcular da Abdullah Avcı ve ekibine övgüler yağdırarak, "Bizim en önemli artımız her hafta aynı antrenmanı yapmayışımız. O hafta rakip kimse o rakibe karşı oyun anlayışı ile sahada oluyoruz" ifadelerini kullanıyorlar.



REKORA 1 PUAN UZAKTA

Alanya'yı 4-0 yenerek puanını 63'e yükselten Trabzonspor, 26. haftalar itibarıyla tarihinde en fazla puan topladığı 1995-96 sezonunun sadece 1 puan gerisinde bulunuyor. 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci tamamlayan Bordo-Mavililer, söz konusu sezonun 26. haftasında 64 puan ile en iyi derecesini elde etti. Karadeniz ekibi 1995-96 sezonundan sonra 26. haftalar itibarıyla en fazla puanını bu sezon alma başarısını gösterdi.