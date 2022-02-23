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    Ustalık eseri! Sadece Trabzonspor değil Abdullah Avcı da tarih yazıyor...

    58 yaşındaki teknik adam 26. haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanına ulaştı. 19 galibiyet , 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 63 puan toplayan Abdullah Avcı, Başakşehir’deki 10 yıllık dönemde ise 26 maçta maksimum 58 puan toplayabilmişti.

    Ustalık eseri
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    Süper Lig'de açık ara zirvede olan Trabzonspor adım adım şampiyonluğa giderken, teknik direktör Abdullah Avcı da kendi kariyeri açısından tarihi bir sezon geçiriyor.

    Tecrübeli hoca kariyerinin en parlak dönemini Karadeniz ekibinin başında yaşıyor. 58 yaşındaki Abdullah Avcı, 26. haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanına ulaşmayı başardı.



    10 SEZONU SOLLADI!
    Başarılı hoca19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 63 puan topladı. Abdullah Avcı, Başakşehir'in başında bulunduğu 10 yıllık dönemde ise en yüksek puanı 2018-2019 sezonunda 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 58 puanla yakalamıştı. Öte yandan tecrübeli hoca her hafta rakibe göre uyguladığı taktiklerle de ses getiriyor. Avcı'nın geride kalan haftalar içerisinde, 'üçüncü bölgede baskı' talimatını futbolcular harfiyen yerine getirdi.



    RAKİBE GÖRE TAKTİK
    Alanyaspor karşısında bu oyunun sahaya yansımasının artıları ön plana çıkarken Trabzonspor için sezonun ikinci yarısındaki en belirgin farklılık ise hücum oyuncularının daha özgür oluşu ve daha çok baskıyı ön planda tutması. Bordo-Mavili futbolcular da Abdullah Avcı ve ekibine övgüler yağdırarak, "Bizim en önemli artımız her hafta aynı antrenmanı yapmayışımız. O hafta rakip kimse o rakibe karşı oyun anlayışı ile sahada oluyoruz" ifadelerini kullanıyorlar.

    REKORA 1 PUAN UZAKTA
    Alanya    'yı 4-0 yenerek puanını 63'e yükselten Trabzonspor, 26. haftalar itibarıyla tarihinde en fazla puan topladığı 1995-96 sezonunun sadece 1 puan gerisinde bulunuyor. 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci tamamlayan Bordo-Mavililer, söz konusu sezonun 26. haftasında 64 puan ile en iyi derecesini elde etti. Karadeniz ekibi 1995-96 sezonundan sonra 26. haftalar itibarıyla en fazla puanını bu sezon alma başarısını gösterdi.



        4 TAKIMA BEDEL 3'LÜ
        Ligin en çok gol atan üçlüsü Andreas Cornelius, Tasos Bakasetas ve Antnony Nwakaeme adeta rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Şu ana kadar 28 gol atan üç futbolcu, bu müthiş performansıyla 4 takımı sollamayı başardı. Cornelius 12, Bakasetas ve Nwakaeme 8 kez ağları havalandırırken, muhteşem üçlü böylece Malatyaspor, Altay, Çaykur Rizespor ve Giresunspor'u sollamayı başardı. Bordo-Mavili takımın hücum hattına Djaniny de önemli katkı sağladı. Yeşil Burun Adalı oyuncu 5 gol atarken, ara transferde takıma katılan Visca ise 4 golle dikkatleri çekti.


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        Haberler Spor Ustalık eseri! Sadece Trabzonspor değil Abdullah Avcı da tarih yazıyor...
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