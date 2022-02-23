Kim için karar günü

Slavia Prag ile Kadıköy'de oynanan maçta adalesinden sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Güney Koreli stoper Kim Min Jae'nin durumu bugün kesinlik kazanacak. Kim'in kendisini idmanda deneyeceği ve ağrı hissetmezse kadroda yer alacağı öğrenildi.
SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
UEFA Konferans Ligi son 32 turu turu ikinci maçında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Eden Arena'da karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Sarı-Lacivertliler son çalışmasını bugün yapıp ardından özel uçakla Prag'a hareket edecek. Maçın yapılacağı statta yapılacak idmanın ardından takım otelde kampa girecek.
SLAVİA PRAG-FENERBAHÇE MAÇINA İNGILIZ HAKEM
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 32 turu rövanşında yarın Çekya'da oynanacak Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak.
SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
UEFA Konferans Ligi son 32 turu turu ikinci maçında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Eden Arena'da karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Sarı-Lacivertliler son çalışmasını bugün yapıp ardından özel uçakla Prag'a hareket edecek. Maçın yapılacağı statta yapılacak idmanın ardından takım otelde kampa girecek.
SLAVİA PRAG-FENERBAHÇE MAÇINA İNGILIZ HAKEM
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 32 turu rövanşında yarın Çekya'da oynanacak Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak.