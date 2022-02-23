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    Başakşehir Emre Belözoğlu ile 12’den vurdu

    Başakşehir, 21. haftanın erteleme maçında Konya’yı Gulbrandsen ve Musa’nın (kendi kalesine) golleriyle yendi. 2. sıradaki rakibi ile arasındaki farkı 3’e indiren Turuncu-Lacivertliler, Emre Belözoğlu yönetiminde ise 12. galibiyetini elde etti.

    Başakşehir Emre Belözoğlu ile 12’den vurdu
    Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında Medipol Başakşehir sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 46 yaparak 3. sıraya yükselen Başakşehir, Konyaspor ile arasındaki puan farkını da 3'e indirerek ikincilik için iddiasını güçlü bir şekilde devam ettirdi.

    Turuncu-Lacivertliler ayrıca teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ligdeki 12. galibiyetini elde etti. 37. dakikada Michalak, orta sahadaki Soner'e pasını attı. Soner bekletmeden soldan bindiren Bytyqi'nin önüne topu gönderdi. Ceza sahasına giren Bytyqi, kaleci Volkan'ın üzerinden topu ağlara yolladı: 0-1. 49. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Topla son çizgiye inen Ömer Ali, yerden pasını gönderdi, Gulbrandsen'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

    62. dakikada Duarte'nin kafayla içeri çevirdiği topta Musa Çağıran ters bir vuruşla kendi ağlarını sarstı. 2-1. Başakşehir maçı bu skorla kazandı.
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