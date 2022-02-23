Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Rusya-Ukrayna krizi Şampiyonlar Ligi'ni vurdu! Saint Petersburg tehlikede...

    Rusya-Ukrayna krizi Şampiyonlar Ligi finalini vurabilir. İngiliz basını, final maçının Rusya’nın Saint Petersburg şehrinden alınıp Wembley’e verilebileceğini iddia etti.

    Saint Petersburg tehlikede

    Rusya ile Ukrayna arasında tırmanışa geçen krizin 2022 Şampiyonlar Ligi finalini de etkileyebileceği iddia edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki akşam yaptığı açıklamaların ardından iki ülke arasındaki gerginlik tepe noktaya ulaştı.

    Rusya-Ukrayna krizi, Şampiyonlar Ligi finalinin yapılacağı şehri değiştirebilir. Bu sezon Şampiyonlar Ligi finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde oynanacak.



    İngiliz Daily Star'ın haberine göre UEFA, Rusya ile Ukrayna krizini yakından takip ediyor. Gerginliğin devam etmesi halinde final Rusya'dan alınıp başka bir ülkeye verilebilir.




    Daily Star Spor şefi Jeremy Cross imzalı haberde olası yer değişikliği kararı alması halinde finalin Wembley'de oynanabileceği ifade edildi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi finali, düzenlendiği şehre yaklaşık 70 milyon Euro'luk bir ekonomik katkı sağlıyor.




    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
    Haberler Spor Rusya-Ukrayna krizi Şampiyonlar Ligi'ni vurdu! Saint Petersburg tehlikede...
        SON DAKİKA