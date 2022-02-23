Rusya-Ukrayna krizi Şampiyonlar Ligi'ni vurdu! Saint Petersburg tehlikede...

Rusya ile Ukrayna arasında tırmanışa geçen krizin 2022 Şampiyonlar Ligi finalini de etkileyebileceği iddia edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki akşam yaptığı açıklamaların ardından iki ülke arasındaki gerginlik tepe noktaya ulaştı.



Rusya-Ukrayna krizi, Şampiyonlar Ligi finalinin yapılacağı şehri değiştirebilir. Bu sezon Şampiyonlar Ligi finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde oynanacak.