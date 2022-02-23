Özel Haber I Trabzonspor'un 20 puan gerisinde! Fenerbahçe isabetli şut listesinde ikinci sırada

Zirveden uzakta kalsa da Süper Lig'de elde ettiği istatistiklerle Trabzonspor'un ardından ikinci sırada yer alıyor… Ligde bu sezon kaleye en fazla isabetli şut çeken takımlar ve gole çevirme oranları ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.
Trabzonspor bu sezon 146 isabetli şutta 48 gol buldu… Yüzde 32.87 gole çevirme oranı yakaladı. İkinci sırada ise Fenerbahçe yer alıyor. Kanarya, 134 isabetli şutta 40 gol buldu. Fener yüzde 29.85'lik gole çevirme oranı tutturdu. Golcüleri eleştirilen Kanarya'nın istatistiği şaşırttı.
Listenin 3. sırasında teknik direktör Vincenzo Montella ile muhteşem bir sezon geçiren Adana Demirspor bulunuyor. Güney ekibi 144 isabetli şutta 42 gol buldu. Yüzde 29.16'lık oran yakaladı. Başakşehir 134 isabetli şutta 38 gol bulup yüzde 28.35'lik oranla 4. sıraya yerleşti. 3 büyüklerden Beşiktaş 142 isabetli şutta 37 gol kaydetti. Gole çevirme oranı ise yüzde 26.05…
Süper Lig'de alt sıralarda bulunan Galatasaray ise 134 isabetli şutta 33 gol bulabildi. Yüzde 24.62'lik oranda kaldı. Süper Lig'de Trabzonspor'un ardından ikinci sırada bulunan Konyaspor'un ilk 6 takım arasında yer almaması dikkat çekti.