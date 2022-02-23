Luis Campos Hollanda yolcusu! Galatasaray’ın 'futbol aklı' gidiyor...

Ajax'ta çalışmak istediği iddia edilen Campos'un Hollanda ekibinde göreve başlaması halinde ise 57 yaşındaki futbol adamını Galatasaray'daki görevlerini de Pasquale Sensibile'nin üstleneceği belirtiliyor.

Daha önce Monaco ve Lille'de sportif direktörlük yapan Luis Campos'un ismi daha önce scout şefi olarak çalıştığı Real Madrid ile de anılıyor.