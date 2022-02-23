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    • Spor
    • 23.02.2022 21:07
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    • 23.02.2022 21:30
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    Luis Campos Hollanda yolcusu! Galatasaray’ın 'futbol aklı' gidiyor...

    Galatasaray’da bir süre önce başkan Burak Elmas’ın danışmanlığına getirilen ve kulübün yeni ‘futbol aklı’ olarak tanıtılan Luis Campos’un Hollanda yolcusu olduğu öğrenildi. Luis Campos’un Ajax’ın yeni sportif direktörü olacağı yönündeki iddialar her geçen gün daha da kuvvetleniyor. İşte detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Galatasaray’ın ’futbol aklı’ gidiyor!

    Galatasaray'ın 'futbol aklı' Luis Campos Ajax yolunda...

    Galatasaray'da yaklaşık 1 ay önce Galatasaray Başkanı Burak Elmas tarafından başkan danışmanı olarak göreve getirilen ve kulübün 'futbol aklı' olarak tanıtılan Luis Campos'un Sarı-Kırmızılı kulüpteki macerası sona erebilir.

    LUIS CAMPOS İDDİASI
    Ajax'ın bir süredir sportif direktörlük görevine getirmek istediği bilinen Campos'un Hollanda ekibinde çalışmaya sıcak baktığı ve bunu da menajerler vasıtasıyla resmen Ajax kulübüne bildirdiği iddia edildi.

    Hollanda basınında yer alan haberlerde Ajax'la anlaşması muhtemel olarak değerlendirilen Luis Campos, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile'nin Sarı-Kırmızılı takımda sportif direktör olarak göreve başlamasında etkin rol oynamıştı.

        Ajax'ta çalışmak istediği iddia edilen Campos'un Hollanda ekibinde göreve başlaması halinde ise 57 yaşındaki futbol adamını Galatasaray'daki görevlerini de Pasquale Sensibile'nin üstleneceği belirtiliyor.

        Daha önce Monaco ve Lille'de sportif direktörlük yapan Luis Campos'un ismi daha önce scout şefi olarak çalıştığı Real Madrid ile de anılıyor.
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