Luis Campos Hollanda yolcusu! Galatasaray’ın 'futbol aklı' gidiyor...

Galatasaray'ın 'futbol aklı' Luis Campos Ajax yolunda...
Galatasaray'da yaklaşık 1 ay önce Galatasaray Başkanı Burak Elmas tarafından başkan danışmanı olarak göreve getirilen ve kulübün 'futbol aklı' olarak tanıtılan Luis Campos'un Sarı-Kırmızılı kulüpteki macerası sona erebilir.
LUIS CAMPOS İDDİASI
Ajax'ın bir süredir sportif direktörlük görevine getirmek istediği bilinen Campos'un Hollanda ekibinde çalışmaya sıcak baktığı ve bunu da menajerler vasıtasıyla resmen Ajax kulübüne bildirdiği iddia edildi.
Hollanda basınında yer alan haberlerde Ajax'la anlaşması muhtemel olarak değerlendirilen Luis Campos, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile'nin Sarı-Kırmızılı takımda sportif direktör olarak göreve başlamasında etkin rol oynamıştı.