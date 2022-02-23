Ertelenen maç eşitlikle bitti! Gaziantep FK 0-0 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta erteleme maçında Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE İPTAL EDİLMİŞTİ

18 Ocak 2022 tarihinde ilk yarısı golsüz sona eren ve ikinci yarısı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen maç, başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.



İPTAL EDİLEN MAÇIN İKİNCİ YARISINDAN ÖNEMLİ ANLAR

52. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Figueiredo'nun sert vuruşunu kaleci Ertaç güçlükle çeldi.

54. dakikada Maxim'in pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Furkan Soylap'ın vuruşu üstten auta çıktı.

64. dakikada çalımlarla ceza sahasına girmek isteyen Muhammet'in topuna son anda araya giren Yeni Malatya savunması müdahale ederek uzaklaştırdı.

70. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.

72. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammet Demir'in yerden sert şutunu kaleci Ertaç güçlükle çeldi.

74. dakikada ceza sahası dışından aldığı topla kaleye yönelen Figueiredo'nun uzaktan vuruşunu bir kez daha Ertaç kurtardı.

82. dakikada Rahman Buğra'nın ortasında Dicko'nun kale önündeki dokunuşu üstten auta çıktı.

84. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Awuku'nun vuruşu kaleci Günay'da kaldı.

87. dakikada Maxim'e ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası Gaziantep FK penaltı bekledi, yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesinde el olduğu kararı verildi.

89. dakikada savunma arkasına atılan ara pasta topla buluşan Muhammet, kaleciyi geçtikten sonra pozisyonunu kaybedince vuruşunu yapamadı.