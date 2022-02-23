Gent'ten Sinan Bolat’a büyük şok! 3 maçtır kulübede...





Sinan transfer süre öncesinde ise bu sezon Gent ile 39 maça çıkmış ve bunların tamamında ilk 11'de yer almıştı.



Bu sezon Gent formasıyla çıktığı maçlarda çok başarılı maçlar çıkaran Sinan'ın yedek kalmasının idari bir karar olduğu belirtilirken, tecrübeli file bekçisinin rotasının sezon sonu Fenerbahçe olmasına kesin gözüyle bakılıyor.