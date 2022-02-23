Galatasaray'da Halil’den şok tavır

Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Halil Dervişoğlu, Göztepe maçında da bekleneni veremedi. 11'de başladığı karşılaşmada çok kötü bir futbol sergileyen ve oyundan alınan yıldız futbolcu sergilediği şok tavırla gündeme oturdu. Galibiyeti getiren 3. gol öncesi verilen penaltı kararına tüm takım çılgınlar gibi sevinirken Halil'in yedek kulübesinde tepki vermeden oturması, "Galatasaray'ı kafasında bitirmiş" yorumlarına neden oldu.
GOMIS'IN MUCİZESİ
Gomis'in attığı 2 golle Galatasaray'ı galibiyete taşıması Fransa'da da yankı buldu. Gazete ve internet siteleri, tecrübeli yıldızın mucizevi bir şekilde 3 puanı getirdiği belirterek, "Gomis, gerilimin sonunda Galatasaray'ı kurtardı" ve "Gomis kükredi, Galatasaray mucizevi bir şekilde kazandı!" ifadesini kullandı.
CİMBOM ARA VERMEDİ
Göztepe önündeki galibiyetle büyük moral bulan Galatasaray şimdi gözünü bir başka kritik 90 dakika olan Rizespor maçına çevirdi. Sarı-Kırmızılılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
GOMIS'IN MUCİZESİ
Gomis'in attığı 2 golle Galatasaray'ı galibiyete taşıması Fransa'da da yankı buldu. Gazete ve internet siteleri, tecrübeli yıldızın mucizevi bir şekilde 3 puanı getirdiği belirterek, "Gomis, gerilimin sonunda Galatasaray'ı kurtardı" ve "Gomis kükredi, Galatasaray mucizevi bir şekilde kazandı!" ifadesini kullandı.
CİMBOM ARA VERMEDİ
Göztepe önündeki galibiyetle büyük moral bulan Galatasaray şimdi gözünü bir başka kritik 90 dakika olan Rizespor maçına çevirdi. Sarı-Kırmızılılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.