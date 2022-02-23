Galatasaray taraftarı Torrent’e tepkili: Guardiola izlese mesleği bırakırdı

Galatasaray, Göztepe'yi mucizevi bir şekilde yense de sergilenen futbol kimseyi tatmin etmedi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, galibiyete rağmen teknik direktör Domenec Torrent'in gönderilmesini istedi.
İspanyol hocanın 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Topa sahip olan, rakibe ön alanda pres yapan bir takım olacağız" dediğini hatırlatan taraftarlar sergilenen futbola büyük tepki gösterdi.
Göztepe önünde 80 dakika boyunca İstanbul'a gelmiş Anadolu takımı gibi oynayan Galatasaray ilk yarıda sadece yüzde 31 topla oynayabildi ve 65 pas yapabildi. Torrent'in ekibi 90 dakikayı yüzde 41 topla oynayarak bitirebildi.
Gomis ve Emre Kılınç'ın oyunda olduğu son bölüm hariç Göztepe kalesine gidemeyen Cimbom ne hızlı hücum yapabildi ne de set hücumunda tehlike yaratabildi.
Sosyal medyada Torrent'le ilgili çok sert ifadeler kullanan taraftarlar, İspanyol hocaya 10 yıl yardımcılığını yaptığı Pep Guardiola üzerinden yüklendi.
Yorumlarda, "Guardiola bu maçı izlese mesleği bırakır. Ben bu adamı yanımda nasıl 10 yıl çalıştırdım der!" ifadesi kullanıldı.
İspanyol hocanın 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Topa sahip olan, rakibe ön alanda pres yapan bir takım olacağız" dediğini hatırlatan taraftarlar sergilenen futbola büyük tepki gösterdi.
Göztepe önünde 80 dakika boyunca İstanbul'a gelmiş Anadolu takımı gibi oynayan Galatasaray ilk yarıda sadece yüzde 31 topla oynayabildi ve 65 pas yapabildi. Torrent'in ekibi 90 dakikayı yüzde 41 topla oynayarak bitirebildi.
Gomis ve Emre Kılınç'ın oyunda olduğu son bölüm hariç Göztepe kalesine gidemeyen Cimbom ne hızlı hücum yapabildi ne de set hücumunda tehlike yaratabildi.
Sosyal medyada Torrent'le ilgili çok sert ifadeler kullanan taraftarlar, İspanyol hocaya 10 yıl yardımcılığını yaptığı Pep Guardiola üzerinden yüklendi.
Yorumlarda, "Guardiola bu maçı izlese mesleği bırakır. Ben bu adamı yanımda nasıl 10 yıl çalıştırdım der!" ifadesi kullanıldı.