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    • Spor
    • 23.02.2022 12:09
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    • 23.02.2022 12:09
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    Anthony Nwakaeme’den bayraklı mesaj!

    Trabzonspor’da sezon sonu sözleşmesi bitecek oyunculardan olan Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme, sosyal medyada arabayla yolculuk yaparken Trabzonspor bayraklı bir paylaşım yaptı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Nwakaeme’den bayraklı mesaj!

    Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmesi bitecek oyunculardan olan Nijeryalı yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarların bir kez daha gönlünü kazanmayı başardı.

    YÜZLERCE YORUM YAPILDI
    Anthony Nwakaeme, sosyal medyada arabayla yolculuk yaparken Trabzonspor bayraklı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma kısa süre içinde yüzlerce yorum yapıldı.

    Trabzonspor'un yıldız oyuncusunun kısa süre içinde yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncu Alanyaspor maçı sonrasında takımda kalacağının sinyallerini vermişti.

        32 yaşındaki yıldız futbolcu, Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada iki kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

        Bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan yıldız futbolcu 8 gol atarken 8 de asiste imza attı. 32 yaşındaki yıldız geçen sezon 34 maçta 7 gol kaydetmişti.

        Bu sezon 26 haftada 8 gol atan Nwakaeme bitime 12 hafta kala geçen sezonki istatistiğini geride bıraktı.

        Nwakaeme, Bakasetas, Visca, ve Cornelius bu sezon attıkları gollerle Trabzonspor'u zirveye taşımayı başardı.

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