Anthony Nwakaeme’den bayraklı mesaj!

Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmesi bitecek oyunculardan olan Nijeryalı yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarların bir kez daha gönlünü kazanmayı başardı.
YÜZLERCE YORUM YAPILDI
Anthony Nwakaeme, sosyal medyada arabayla yolculuk yaparken Trabzonspor bayraklı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma kısa süre içinde yüzlerce yorum yapıldı.
Trabzonspor'un yıldız oyuncusunun kısa süre içinde yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncu Alanyaspor maçı sonrasında takımda kalacağının sinyallerini vermişti.