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    • Spor
    • 22.02.2022 20:43
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    • 22.02.2022 20:44
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    Başakşehir - Konyaspor CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 21. haftasında oynanaması planlanan ancak Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı sebebiyle ertelenen Medipol Başakşehir-Konyaspor maçı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanıyor. Başakşehir-Konyaspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Başakşehir-Konyaspor | CANLI

    Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 21. haftasında oynanaması planlanan ancak Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı sebebiyle ertelenen Medipol Başakşehir-Konyaspor maçı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanıyor.



    Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın tüm detayları takvim.com.tr'de...

    BAŞAKŞEHİR-KONYASPOR MAÇI 11'LER

    Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Berkay, Aleksic, Gulbrandsen, Chadli

    Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa, Adil, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner, Bytyqi, M'Poku, Cikalleshi

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