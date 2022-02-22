Fenerbahçe için kulübüne rest çeken Sinan Bolat'a büyük şok!

Ara transfer döneminde ilk olarak Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ancak istediği sonucu elde edemediği Sinan Bolat için transferin son günlerinde devreye giren Fenerbahçe, tecrübeli file bekçisi ile her konuda anlaşsa da oyuncunun kulübü Gent'i ikna edememişti.
KULÜBÜNE REST ÇEKTİ
Sezon sonunda Gent ile sözleşmesi sona erecek olan Sinan Bolat, kulübünden Fenerbahçe'ye transferi için izin istese de Belçika ekibi bu talebe olumsuz yaklaşmıştı. Bunun üzerine ise 33 yaşındaki eldiven Gent kulübüne rest çekmiş ve kendisine sunulan yeni sözleşme teklifini düşünmeden reddetmişti.
Fenerbahçe'ye transferinin olumsuz sonuçlanması sonrası Gent kulübü yetkililerine tavır alan ve Belçika ekibi ile sözleşme uzatmayan Sinan, bunun üzerine ise formasını kaptırmaktan kurtulamadı.