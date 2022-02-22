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    • Spor
    • 22.02.2022 12:59
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    • 22.02.2022 12:59
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    Fenerbahçe için kulübüne rest çeken Sinan Bolat'a büyük şok!

    Ara transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'ye gelmek için kulübü Gent'e rest çeken Sinan Bolat, tüm ısrarlarına rağmen Belçika ekibinden transfer için onay alamamaştı. Bunun üzerine Gent'te kalan tecrübeli file bekçisi, yaşanan gelişmeler sonrası büyük bir şokla karşılaştı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Kulübüne rest çeken Bolat’a büyük şok!

    Ara transfer döneminde ilk olarak Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ancak istediği sonucu elde edemediği Sinan Bolat için transferin son günlerinde devreye giren Fenerbahçe, tecrübeli file bekçisi ile her konuda anlaşsa da oyuncunun kulübü Gent'i ikna edememişti.


    KULÜBÜNE REST ÇEKTİ
    Sezon sonunda Gent ile sözleşmesi sona erecek olan Sinan Bolat, kulübünden Fenerbahçe'ye transferi için izin istese de Belçika ekibi bu talebe olumsuz yaklaşmıştı. Bunun üzerine ise 33 yaşındaki eldiven Gent kulübüne rest çekmiş ve kendisine sunulan yeni sözleşme teklifini düşünmeden reddetmişti.

    Fenerbahçe'ye transferinin olumsuz sonuçlanması sonrası Gent kulübü yetkililerine tavır alan ve Belçika ekibi ile sözleşme uzatmayan Sinan, bunun üzerine ise formasını kaptırmaktan kurtulamadı.

        Gent kulübü ile son olarak 25 Ocak'taki Oostende maçına ilk 11'de başlayan ve ardından 3 maçta yedek kulübesinde yer alan Sinan Bolat, formasını Davy Roef'e kaptırdı. Sinan transfer süre öncesinde ise bu sezon Gent ile 39 maça çıkmış ve bunların tamamında ilk 11'de yer almıştı.

        Bu sezon Gent formasıyla çıktığı maçlarda çok başarılı maçlar çıkaran Sinan'ın yedek kalmasının idari bir karar olduğu belirtilirken, tecrübeli file bekçisinin rotasının sezon sonu Türkiye olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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