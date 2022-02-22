Fenerbahçe için kulübüne rest çeken Sinan Bolat'a büyük şok!

Gent kulübü ile son olarak 25 Ocak'taki Oostende maçına ilk 11'de başlayan ve ardından 3 maçta yedek kulübesinde yer alan Sinan Bolat, formasını Davy Roef'e kaptırdı. Sinan transfer süre öncesinde ise bu sezon Gent ile 39 maça çıkmış ve bunların tamamında ilk 11'de yer almıştı.

Bu sezon Gent formasıyla çıktığı maçlarda çok başarılı maçlar çıkaran Sinan'ın yedek kalmasının idari bir karar olduğu belirtilirken, tecrübeli file bekçisinin rotasının sezon sonu Türkiye olmasına kesin gözüyle bakılıyor.