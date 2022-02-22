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    • Spor
    • 22.02.2022 12:55
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    • 22.02.2022 12:58
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    Fenerbahçe golcü problemini çözüyor: Bundesliga'dan Anthony Modeste önerildi

    Bu sezon da geçmiş yıllarda olduğu gibi forvetlerinden istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe artık büyük krize son vermek istiyor. Sarı-lacivertlilere önerilen isim ise Anthony Modeste.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F.Bahçe aradığı golcüyü buldu

    Yeni sezon planlamasına start veren Sarı-Lacivertliler özellikle forvet konusunun üzerinde titizlikle duruyor. Birçok ismi mercek altına alan ve araştırmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşadı.

    Alınan bilgilere göre Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesinin uzatılması konusunda Wasserman menajerlik şirketiyle yoğun pazarlıklara devam eden Sarı-Lacivertliler'e Anthony Modeste önerildi.

    Ferdi gibi Wasserman'a bağlı bir futbolcu olan Fransız forvet bu sezon Bundesliga'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

        Köln formasıyla 25 maçta 18 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki Modeste'nin sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

        Fenerbahçe yönetiminin Wasserman menajerlik şirketinin önerisiyle masaya gelen yıldız futbolcuyu ciddi şekilde gündemine aldığı öğrenildi. 2018-19 sezonunun başında Galatasaray'ın da uzun süre gündeminde yer alan Modeste'in transferi o dönem yaşanan hukuki problemler nedeniyle gerçekleşmemişti.

        Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki günlerde Fransız futbolcu konusunda resmi adımlar atacağı gelen bilgiler arasında.
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            Haberler Spor Fenerbahçe golcü problemini çözüyor: Bundesliga'dan Anthony Modeste önerildi
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