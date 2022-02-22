Fenerbahçe golcü problemini çözüyor: Bundesliga'dan Anthony Modeste önerildi

Yeni sezon planlamasına start veren Sarı-Lacivertliler özellikle forvet konusunun üzerinde titizlikle duruyor. Birçok ismi mercek altına alan ve araştırmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşadı.
Alınan bilgilere göre Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesinin uzatılması konusunda Wasserman menajerlik şirketiyle yoğun pazarlıklara devam eden Sarı-Lacivertliler'e Anthony Modeste önerildi.
Ferdi gibi Wasserman'a bağlı bir futbolcu olan Fransız forvet bu sezon Bundesliga'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.