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    Domenec Torrent nefes kesen maçın ardından konuştu: Tam bir delilik

    Oyuncularım, taraftar ve ve bize destek olan yönetim bu galibeiyti hak etti. Maça gelince. Tam bir delilikti. 2. yarıda 4-3-3 dizilişine geçmemiz maçı çözmekte anahtar oldu. Kazandığımız galibiyet bize özgüven verecek. Oyuncularımın kendilerine yeniden inanmaları için böyle bir galibiyete ihtiyaç vardı. Bugün burda bunu başardık...

    Tam bir delilikti

    Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Göztepe'yi nefes kesen maçzın sonunda 3-2 yenen Galatasaray'ın teknik patronu Domenec Torrent, karşılaşmanın ardından konuştu. İspanyol teknik adam çok önemli ve anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi.



    GALİBİYETİ HAK EDEN TARAFTIK
    Torrent şöyle konuştu: Oyuncularımız, taraftarmarımız ve bize hep destek olan yönetim bu galibiyeti hak etti. Maça baktığımızda tam bir delilikti. Öyle bir maç oldu.



    3 KİŞİYİ, 3 KİŞİYLE KARŞILADIK!
    4-3-3'e çevirmemiz bizi ileriye itti. Savunmalarındaki 3 kişiyi 3 kişi ile karşılamak, oynatmamak bir çözümdü. Arda Turan istediği kişiyle fotoğraf çektirebilir ve bunu paylaşabilir.

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    Haberler Spor Domenec Torrent nefes kesen maçın ardından konuştu: Tam bir delilik
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