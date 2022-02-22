Domenec Torrent nefes kesen maçın ardından konuştu: Tam bir delilik

Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Göztepe'yi nefes kesen maçzın sonunda 3-2 yenen Galatasaray'ın teknik patronu Domenec Torrent, karşılaşmanın ardından konuştu. İspanyol teknik adam çok önemli ve anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi.
GALİBİYETİ HAK EDEN TARAFTIK
Torrent şöyle konuştu: Oyuncularımız, taraftarmarımız ve bize hep destek olan yönetim bu galibiyeti hak etti. Maça baktığımızda tam bir delilikti. Öyle bir maç oldu.
3 KİŞİYİ, 3 KİŞİYLE KARŞILADIK!
4-3-3'e çevirmemiz bizi ileriye itti. Savunmalarındaki 3 kişiyi 3 kişi ile karşılamak, oynatmamak bir çözümdü. Arda Turan istediği kişiyle fotoğraf çektirebilir ve bunu paylaşabilir.