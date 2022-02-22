Şampiyonluğa koşan Fırtına deplasman karnesiyle parmak ısırtıyor

Trabzonspor emin adımlarla şampiyonluğa ilerliyor... Karadeniz Fırtınası 63 puanın 32'si deplasmanda topladı. Trabzonspor ayrıca iç sahada da lider ve kaybetmeyen tek takım. Trabzonspor son olarak Alanyaspor deplasmanından da galibiyetle dönerek bu sezon deplasman maçlarında da yakalanması zor bir performansa imza attı. Şu ana kadar 13 deplasman maçına çıkan Trabzonspor söz konusu maçlarda 10 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 32 puan topladı. Trabzonspor'u deplasman maçlarında 1 maç fazlası olmasına rağmen 22 puanla Adana Demirspor takip ediyor. Trabzonspor takipçisi Konyaspor'un 14 puan önünde. Bordo-Mavililer, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında şu an için rakipleriyle puan farkını en fazla açan lig lideri konumunda.