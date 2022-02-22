Altay galibiyetiyle moral toparlayan Beşiktaş üst üste zorlu maçlara çıkacak





3 HAFTADA 2 DERBİ

Cumartesi günü zorlu Sivasspor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek olan Beşiktaş ardından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında, bir önceki turda Fenerbahçe'yi eleyen Kayserispor'la karşılaşacak. Karaveli'nin öğrencileri bu zorlu maçtan sonra ligde sezonun en flaş takımlarından biri olan Başakşehir ile evinde kozlarını paylaşacak. Siyah-Beyazlılar'ı bu zorlu mücadelenin ardından derbi bekleyecek. Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında galibiyet arayacak. Derbi sonrası, ligin tehlikeli takımlarından Hatayspor'u konuk edecek olan Siyah- Beyazlılar, zorlu fikstürün son dönemecinde lider Trabzonspor'la Akyazı'da kozlarını paylaşacak.