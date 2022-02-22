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    Altay galibiyetiyle moral toparlayan Beşiktaş üst üste zorlu maçlara çıkacak

    Altay galibiyeti ile moral bulan Beşiktaş çok zorlu bir dönemeec girdi. 5 haftada G.Saray, Trabzon ve Başakşehir ile karşılaşacak olanK artal ayrıca Sivas’la deplasmanda karşılaşıp kupada çeyrek final sınvaı verecek...

    Kartal’ın kritik virajı

    Sahasında aldığı 1-0'lık Altay galibiyeti ile büyük moral bulan Beşiktaş çok zorlu bir dönemece girdi. Siyah- Beyazlılar hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste çok önemli maçlara çıkacak.



    3 HAFTADA 2 DERBİ
    Cumartesi günü zorlu Sivasspor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek olan Beşiktaş ardından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında, bir önceki turda Fenerbahçe'yi eleyen Kayserispor'la karşılaşacak. Karaveli'nin öğrencileri bu zorlu maçtan sonra ligde sezonun en flaş takımlarından biri olan Başakşehir ile evinde kozlarını paylaşacak. Siyah-Beyazlılar'ı bu zorlu mücadelenin ardından derbi bekleyecek. Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında galibiyet arayacak. Derbi sonrası, ligin tehlikeli takımlarından Hatayspor'u konuk edecek olan Siyah- Beyazlılar, zorlu fikstürün son dönemecinde lider Trabzonspor'la Akyazı'da kozlarını paylaşacak.



    KADER SINAVLARI
    Kartal'ın Süper Lig'de oynayacağı 5 maçta alacağı skorlar sezonu nasıl bir konumda bitireceğini direkt olarak etkileyecek. Şu anda 41 puanla 6. sırada yer alan Siyah-Beyazlılar sezonu en azından 2. sırada tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

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