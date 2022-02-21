Göztepe Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Bir süredir ligde istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray ve Göztepe mutlak zafer parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Göztepe-Galatasaray karşılaşması 21 Şubat Pazartesi yani bugün saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Angel, Kahraman, Arslanagic, Soner, Nwobodo, Kerim, Moubandje, Santo, Halil, Ndiaye
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Pulgar, Berkan, Emre, Kerem, Babel, Gomis
GÖZTEPE CEPHESİ
Ligde üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından Altay ve Atakaş Hatayspor'a mağlup olan 27 puanlı Göztepe, 26. haftaya küme düşme hattındaki GZT Giresunspor'un 1 puan önünde 16. sırada girdi.
Göztepe, bugün29 puana sahip Galatasaray'ı yendiği takdirde rakibini sıralamada geride bırakacak.
İzmir temsilcisinde kart cezalısı Atakan Çankaya bugünkü müsabakada forma giyemeyecek.
GALATASARAY CEPHESİ
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 29 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirdi.
Ligde çıktığı maçlardan 7'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 12'sini yitiren Göztepe ise topladığı 27 puanla 25. haftayı 16. sırada tamamladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.