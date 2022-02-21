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    • Spor
    • 21.02.2022 13:33
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    • 21.02.2022 13:33
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    Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki son maç bugün oynanacak. Göztepe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadeleye dair detayları merak eden futbolseverler ise maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar

    Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

    Göztepe Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Bir süredir ligde istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray ve Göztepe mutlak zafer parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Göztepe-Galatasaray karşılaşması 21 Şubat Pazartesi yani bugün saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

    İŞTE MUHTEMEL 11'LER

    Göztepe: İrfan Can, Angel, Kahraman, Arslanagic, Soner, Nwobodo, Kerim, Moubandje, Santo, Halil, Ndiaye

    Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Pulgar, Berkan, Emre, Kerem, Babel, Gomis

    GÖZTEPE CEPHESİ

    Ligde üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından Altay ve Atakaş Hatayspor'a mağlup olan 27 puanlı Göztepe, 26. haftaya küme düşme hattındaki GZT Giresunspor'un 1 puan önünde 16. sırada girdi.

    Göztepe, bugün29 puana sahip Galatasaray'ı yendiği takdirde rakibini sıralamada geride bırakacak.

    İzmir temsilcisinde kart cezalısı Atakan Çankaya bugünkü müsabakada forma giyemeyecek.

    GALATASARAY CEPHESİ

    Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 29 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirdi.

    Ligde çıktığı maçlardan 7'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 12'sini yitiren Göztepe ise topladığı 27 puanla 25. haftayı 16. sırada tamamladı.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

        LİGDE SON 14 MAÇTA TEK GALİBİYET

        Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.

        Galatasaray, ligde son 6 maçında ise 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

        TORRENT YÖNETİMİNDE HENÜZ KAZANAMADI

        Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi.

        Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile de berabere kaldı.
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        Haberler Spor Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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