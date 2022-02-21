Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

LİGDE SON 14 MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.

Galatasaray, ligde son 6 maçında ise 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

TORRENT YÖNETİMİNDE HENÜZ KAZANAMADI

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile de berabere kaldı.