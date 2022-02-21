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    • Spor
    • 21.02.2022 10:34
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    • 21.02.2022 10:58
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    Pekin Kış Olimpiyatları'nda Finlandiyalı kayakçı Remi Lindholm'un cinsel organı dondu

    Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Pekin Kış Olimpiyatları'nda Finlandiyalı kayakçı Remi Lindholm cinsel organı dondu. Donma tehlikesine karşı parkuru kısaltan Remi Lindholm yarışı sıcak su torbasıyla tamamladı. Lindholm, yarış sona erdikten sonra ısınmaya başladığında ise "acının dayanılmaz hale geldiğini" belirtti.

    Fin kayakçının cinsel organı dondu

    Geçen hafta Pekin Kış Olimpiyatları kapsamında Zhangjiakou Ulusal Kros Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayak kros erkekler 50 kilometre toplu çıkışta, Finlandiya ekibinden Remi Lindholm zor anlar yaşadı.

    CİNSEL ORGANI DONDU
    Aşırı düşük sıcaklıklarda yaklaşık 1 saat 16 dakika boyunca 30 kilometrelik parkuru geçen Lindholm'un cinsel organı dondu.


    Yarışta 28. sırada yer alan Lindholm Fin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yarışın video görüntülerine işaret ederek, "Yarışı son erdirdiğimde vücudumun hangi kısmının bir miktar donmuş olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur" ifadelerini kullandı.

        SICAK SU TORBASIYLA TAMAMLADI
        Finli sporcu, parkuru 'hayatının en zor yarışlarından biri' olarak değerlendirdi.

        Donma tehlikesi nedeniyle parkuru kısaltılan Lindholm, yarışı sıcak su torbasıyla tamamladı.

        Lindholm, yarışı sona erdirdikten sonra ısınmaya başladığı sırada 'acının dayanılmaz hale geldiğini' belirtti.
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            Haberler Spor Pekin Kış Olimpiyatları'nda Finlandiyalı kayakçı Remi Lindholm'un cinsel organı dondu
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