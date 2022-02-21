Pekin Kış Olimpiyatları'nda Finlandiyalı kayakçı Remi Lindholm'un cinsel organı dondu



Yarışta 28. sırada yer alan Lindholm Fin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yarışın video görüntülerine işaret ederek, "Yarışı son erdirdiğimde vücudumun hangi kısmının bir miktar donmuş olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur" ifadelerini kullandı.