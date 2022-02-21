Özel Haber I Geri plana mı alındı? Elmas, yönetiminde yer alan Remzi Sanver 62 gündür sessiz

Remzi Sanver farklı üslubu ve Fair-Play mesajlarıyla ilk başlarda taraftarların beğenisini kazansa da, kısa bir süre sonra bazı sıkıntılara yol açtı.
Sanver, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen derbi sonrası, "Hakem hataları da olsa rakibimiz haklı bir galibiyet aldı" diyerek taraftarların tepkisini çekmişti.
Ardından İkinci Başkan Rezan Epözdemir, Sanver'in açıklamalarının aksine hakemlerle ilgili sert ifadeler kullanmış, Başkan Burak Elmas'ın bu duruma gösterdiği tepkinin ardından olay istifaya kadar gitmişti.
Sosyal medya üzerinden taraftarların tepkisini çekmeye başlayan Remzi Sanver son dönemde kayıplara karıştı. Son olarak 22 Aralık 2021'de yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklaması yapan Sanver ardından derin bir sessizliği büründü.
Yönetim kurulu sözcüsü olmasına rağmen tam 62 gündür açıklama yapmayan Remzi Sanver'in Başkan Burak Elmas'ın kararıyla geri plana alındığı öne sürülüyor. Yaşanan bu durum sosyal medyada da tartışmaları beraberinde getirmiş durumda.