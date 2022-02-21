Özel Haber I Geri plana mı alındı? Elmas, yönetiminde yer alan Remzi Sanver 62 gündür sessiz

Remzi Sanver farklı üslubu ve Fair-Play mesajlarıyla ilk başlarda taraftarların beğenisini kazansa da, kısa bir süre sonra bazı sıkıntılara yol açtı.

Sanver, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen derbi sonrası, "Hakem hataları da olsa rakibimiz haklı bir galibiyet aldı" diyerek taraftarların tepkisini çekmişti.