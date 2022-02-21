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    • 21.02.2022 12:48
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    • 21.02.2022 12:52
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    Kuzeyin Kralı tacı istiyor! Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius gol kralı olmak istiyor

    Trabzonspor şampiyonluğa koşarken bu başarıda şüphesiz Danimarkalı yıldızının da büyük payı var… Sezon başında Parma’dan transfer edilen golcü oyuncu ritmini bulduktan sonra farkını ortaya koymaya başladı… Cornelius, Trabzonspor tarihe adını altın harflerle yazdırmanın peşinde…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kuzeyin Kralı tacı istiyor

    Trabzonspor şampiyonluğa koşarken bu başarıda şüphesiz Danimarkalı yıldızının da büyük payı var… Sezon başında Parma'dan transfer edilen golcü oyuncu ritmini bulduktan sonra farkını ortaya koymaya başladı…

    Son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, Alanya deplasmanını da boş geçmeyen Cornelius, Trabzonspor tarihe adını altın harflerle yazdırmanın peşinde…

    25 hafta sonunda 12 golle Gol Krallığı sıralamasında Fatih Karagümrüklü Pesic ve KasımpaşaUmut Bozok ile ilk sırayı paylaşan Cornelius, sezon sonunda hem şampiyonluğu hem de krallık tacını istiyor...

        Trabzonspor'da attığı gollerin yanı sıra rakip stoperleri yorarak arkadaşlarına alan açan Danimarkalı yıldız taraftarların da sevgilisi konumunda…

        Andreas Cornelius sezon başında 5.12 milyon Euro'ya transfer edilmişti. 28 yaşındaki yıldız golcünün 2025 yılına kadar Bordo-Mavili kulüple sözleşmesi bulunuyor.

        Trabzonspor son olarak 2019-2020 sezonunda gol kralı çıkardı. O sezon Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yarışına giren Fırtına son haftalarda şampiyonluğu elinden kaçırdı.
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            Haberler Spor Kuzeyin Kralı tacı istiyor! Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius gol kralı olmak istiyor
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