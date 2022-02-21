Kuzeyin Kralı tacı istiyor! Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius gol kralı olmak istiyor

Trabzonspor şampiyonluğa koşarken bu başarıda şüphesiz Danimarkalı yıldızının da büyük payı var… Sezon başında Parma'dan transfer edilen golcü oyuncu ritmini bulduktan sonra farkını ortaya koymaya başladı…
Son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, Alanya deplasmanını da boş geçmeyen Cornelius, Trabzonspor tarihe adını altın harflerle yazdırmanın peşinde…
25 hafta sonunda 12 golle Gol Krallığı sıralamasında Fatih Karagümrüklü Pesic ve Kasımpaşalı Umut Bozok ile ilk sırayı paylaşan Cornelius, sezon sonunda hem şampiyonluğu hem de krallık tacını istiyor...