Adana Demirspor’un sırrı ortaya çıktı: Perde arkasında Pierpaolo Polino var!



Teknik direktör Vincenzo Montello ile birlikte Adana Demirspor'a gelen İtalyan atletik performans antrenörü, kısa sürede ligin fiziki anlamda en dirençli takımlarından birisini yarattı.

İlginç bir kariyer hikayesine sahip olan Polino daha önce rugby, futsal ve voleybol takımlarında da atletik performans antrenörü olarak görev yaptı.



Perugia Üniversitesi'ni bitiren ve ardından spor bilimi ve teknolojisi alanında yüksek lisans yapan Polino henüz 33 yaşında.