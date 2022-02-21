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    • 21.02.2022 12:00
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    • 21.02.2022 12:00
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    Adana Demirspor’un sırrı ortaya çıktı: Perde arkasında Pierpaolo Polino var!

    Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performans ile dikkat çeken Adana Demirspor'un rakiplerine kurduğu fiziki üstünlüğün sırrı çözüldü. Yaş ortalaması düşük bir takım olmamasına rağmen Süper Lig’in en çok mesafe kat eden ekipleri arasında yer alan Akdeniz temsilcisinin bu başarısının perde arkasında Pierpaolo Polino var.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte Adana Demirspor’un sırrı!

    Süper Lig'de tartışmasız sezonun en flaş takımlarından birisi Adana Demirspor. Mavi-Lacivertliler hem flaş transferleri hem oynadığı futbol hem de aldığı skorlarla büyük alkış topluyor.



    26 haftada topladığı 44 puanla 3. sırada yer alan Adana Demirspor'un en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi rakiplerine kurduğu fiziki üstünlük oldu.



    Yaş ortalaması düşük bir takım olmamasına rağmen Süper Lig'in en çok mesafe kat eden ekipleri arasında yer alan Akdeniz temsilcisinin bu başarısının perde arkasında Pierpaolo Polino var.


        Teknik direktör Vincenzo Montello ile birlikte Adana Demirspor'a gelen İtalyan atletik performans antrenörü, kısa sürede ligin fiziki anlamda en dirençli takımlarından birisini yarattı.

        İlginç bir kariyer hikayesine sahip olan Polino daha önce rugby, futsal ve voleybol takımlarında da atletik performans antrenörü olarak görev yaptı.

        Perugia Üniversitesi'ni bitiren ve ardından spor bilimi ve teknolojisi alanında yüksek lisans yapan Polino henüz 33 yaşında.



        Yüksek lisansı sırasında takım oyunları arasındaki ilişkiyi inceleyen Pierpaolo Polino'nun farklı sporlar dallarından bazı çalışma metotlarını futbola entegre ettiği belirtiliyor.

        Adana Demirspor'dan önce Rumen ekibi Arges'te görev yapan Polino, Montella'dan aldığı teklif sonrası Türkiye'nin yolunu tuttu.

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