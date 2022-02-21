Adana Demirspor’un sırrı ortaya çıktı: Perde arkasında Pierpaolo Polino var!

Süper Lig'de tartışmasız sezonun en flaş takımlarından birisi Adana Demirspor. Mavi-Lacivertliler hem flaş transferleri hem oynadığı futbol hem de aldığı skorlarla büyük alkış topluyor.
26 haftada topladığı 44 puanla 3. sırada yer alan Adana Demirspor'un en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi rakiplerine kurduğu fiziki üstünlük oldu.
Yaş ortalaması düşük bir takım olmamasına rağmen Süper Lig'in en çok mesafe kat eden ekipleri arasında yer alan Akdeniz temsilcisinin bu başarısının perde arkasında Pierpaolo Polino var.