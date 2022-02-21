Süper Lig'de yayın ihalesiyle ilgili son dakika gelişmesi! İhalenin sonucu 28 Şubat Pazartesi gününe kaldı

İhaleye katılan firmalardan toplam 12 revize teklif geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak; 14 Şubat'ta gerçekleşen ve ilk tekliflerin açıldığı yayın ihalesi toplantısında, 14 firmadan gelen 15 farklı teklif incelenmiş ve yapılan değerlendirme sonrasında, teklif veren firmaların eksikliklerini tamamlaması ve tekliflerini revize etmesi için 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 17.00'ye kadar ek süre tanınmıştır. Mevcut katılımcılardan; toplam 12 adet revize teklif, Yayın İhale Komisyonuna sunulmuş ve revize teklifler değerlendirilmiştir. Komisyonun bir sonraki toplantısı, 24 Şubat Perşembe günü yapılacak olup, yayın ihalesine ilişkin nihai karar, 28 Şubat Pazartesi günü yapılacak toplantıda verilecektir."

"UMDUĞUMUZU BULAMAZSAK SÜPER LİG TV'Yİ KURARIZ"

TFF Başkanı Nihat Özdemir "Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde. Eğer kulüplerimize uygun bir teklif gelmezse bu yol da gündemdedir'' demişti.