Maç sonrası açıklamada bulunan İsmail Kartal gençleri değerlendirdi: Ben korkmam

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0 kazanılan Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kartal maçla ilgili şunları kaydetti: "Rotasyon yapmaya mecburduk. Kenarda önemli yuncularımızı oturttuk ama istediğimizi aldık"
GENÇLERİN YOLU AÇIK OLSUN
"Genç oyuncularımız Arda Güler ve Çağatay için önemli bir referans maçıydı. Ben korkmam. Elimde kim varsa onları değerlendiririm değerlendiririm. Gençlerimizin de yolu açık olsun"
BİZİ MAHÇUP ETMEDİLER
"Maçın kontrolü bizdeydi. Rahattık kenarda ve gollerin geleceğini biliyorduk. Gençler var diye benim ekibimin, sahadaki ağabeylerinin tedirginlikleri yoktu. Onlara güvendik, mahçup etmediler."