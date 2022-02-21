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    Maç sonrası açıklamada bulunan İsmail Kartal gençleri değerlendirdi: Ben korkmam

    Genç oyuncular Arda ve Çağatay’ı 11’de oynattığı maç sonrası İsmail Kartal, “Ben korkmam. Elimde kim varsa değerlendiririm. Gençlerimizin yolu açık olsun” dedi.

    Ben korkmam

    F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0 kazanılan Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kartal maçla ilgili şunları kaydetti: "Rotasyon yapmaya mecburduk. Kenarda önemli yuncularımızı oturttuk ama istediğimizi aldık"



    GENÇLERİN YOLU AÇIK OLSUN
    "Genç oyuncularımız Arda Güler ve Çağatay için önemli bir referans maçıydı. Ben korkmam. Elimde kim varsa onları değerlendiririm değerlendiririm. Gençlerimizin de yolu açık olsun"



    BİZİ MAHÇUP ETMEDİLER
    "Maçın kontrolü bizdeydi. Rahattık kenarda ve gollerin geleceğini biliyorduk. Gençler var diye benim ekibimin, sahadaki ağabeylerinin tedirginlikleri yoktu. Onlara güvendik, mahçup etmediler."
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