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    • Spor
    • 21.02.2022 18:29
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    • 21.02.2022 18:47
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    Göztepe - Galatasaray | CANLI SKOR İZLE

    Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Göztepe - Galatasaray | CANLI

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

    Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

    Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER

    GÖZTEPE: İrfan Can, Angel, Kahraman, Arslanagic, Soner, Nwobodo, Kerim, Moubandje, Santo, Halil, Ndiaye (muhtemel)

    GALATASARAY:

    Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 29 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirdi.

    Ligde çıktığı maçlardan 7'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 12'sini yitiren Göztepe ise topladığı 27 puanla 25. haftayı 16. sırada tamamladı.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

    LİGDE SON 14 MAÇTA TEK GALİBİYET
    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.

    Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.

    Galatasaray, ligde son 6 maçında ise 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

        TORRENT KAZANAMADI
        Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi.

        Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile de berabere kaldı.

        IŞIK KAAN ARSLAN OYNAMAYACAK
        Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek.

        Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da kart görmesi durumunda 27. haftadaki Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak.

        60. RANDEVU
        İki takım arasında geride kalan 59 maçtan 34'ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

        Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 92-42 üstünlüğü bulunuyor.

        Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

        İZMİR'DEKİ MAÇLAR
        Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşılaşacak.

        Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 15-9 üstünlüğü bulunuyor.

        İzmir'deki maçlarda Galatasaray 42, Göztepe ise 25 gol attı.

        FARKLI SKORLAR
        Taraflar arasında geride kalan 59 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

        Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

        Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.
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