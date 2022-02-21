Göztepe - Galatasaray | CANLI SKOR İZLE

TORRENT KAZANAMADI

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile de berabere kaldı.

IŞIK KAAN ARSLAN OYNAMAYACAK

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek.