Golcü diye alındı ama 1 yıldır golü yok! Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın gol hasreti sürüyor

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kenan Karaman şu ana kadar büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Milli Takım forması altında attığı gollerle dikkatleri çeken ve bonservis bedeli olmadan Siyah-Beyazlılar'a transfer olan tecrübeli yıldız sezonun en büyük hüsranlarından birisi oldu.
Şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan ve ağları havalandıramayan Kenan Karaman'ın hasreti 1 yılı devirdi... Yıldız futbolcu kulüp düzeyinde 374 gündür gol bulamayor.
Kenan son olarak geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf'ta oynarken 13 Şubat tarihinde Regensburg maçında rakip fileleri havalandırmıştı. Milli futbolcu bu tarihten itibaren kulüp düzeyinde çıktığı 31 maçta gol bulamazken sadece 1 asist yaptı.