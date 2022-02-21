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    • 21.02.2022 17:17
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    • 21.02.2022 17:17
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    Golcü diye alındı ama 1 yıldır golü yok! Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın gol hasreti sürüyor

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Sezon başında Beşiktaş kadrosuna katılan gurbetçi futbolcu Kenan Karaman'ın gol orucu 1 yılı aştı. Siyah-beyazlı forma ile 23 maça çıkan Karaman gol atamazken, kulüp düzeyinde gol hasreti 374 gün oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Golcü diye alındı ama 1 yıldır golü yok

    Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kenan Karaman şu ana kadar büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Milli Takım forması altında attığı gollerle dikkatleri çeken ve bonservis bedeli olmadan Siyah-Beyazlılar'a transfer olan tecrübeli yıldız sezonun en büyük hüsranlarından birisi oldu.



    Şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan ve ağları havalandıramayan Kenan Karaman'ın hasreti 1 yılı devirdi... Yıldız futbolcu kulüp düzeyinde 374 gündür gol bulamayor.



    Kenan son olarak geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf'ta oynarken 13 Şubat tarihinde Regensburg maçında rakip fileleri havalandırmıştı. Milli futbolcu bu tarihten itibaren kulüp düzeyinde çıktığı 31 maçta gol bulamazken sadece 1 asist yaptı.



        Bu sezonki performansıyla Beşiktaşlı taraftarların büyük tepkisini çeken Kenan Karaman'ın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcunun yıllık 10 milyon lira garanti ücreti olduğu gelen bilgiler arasında.

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