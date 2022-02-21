Golcü diye alındı ama 1 yıldır golü yok! Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın gol hasreti sürüyor

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kenan Karaman şu ana kadar büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Milli Takım forması altında attığı gollerle dikkatleri çeken ve bonservis bedeli olmadan Siyah-Beyazlılar'a transfer olan tecrübeli yıldız sezonun en büyük hüsranlarından birisi oldu.