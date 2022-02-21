Fenerbahçe'de Serdar Dursun Süper Lig'de dakika başına en sık gol atan futbolcu olmayı başardı

Fenerbahçe'nin ligdeki en skorer futbolcusu konumunda bulunan Serdar Dursun bununla da sınırlı kalmadı, Süper Lig'in dakika başına en sık gol atan futbolcusu olmayı başardı. Fenerbahçe ile Süper Lig'de bu sezon 21 maça çıkan ve bunların 9'unda ilk 11'de forma giyen Serdar, sahada kaldığı 1008 dakikada 9 kez ağları sarstı.