Fenerbahçe'de Serdar Dursun Süper Lig'de dakika başına en sık gol atan futbolcu olmayı başardı

Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Serdar Dursun, Sarı-Lacivertli forma altında şov yapıyor. Son olarak Hatayspor karşısında takımının iki golüne imzasını atan 30 yaşındaki forvet oyuncusu ligdeki gol sayısını 9'a çıkarmış oldu.
Fenerbahçe'nin ligdeki en skorer futbolcusu konumunda bulunan Serdar Dursun bununla da sınırlı kalmadı, Süper Lig'in dakika başına en sık gol atan futbolcusu olmayı başardı. Fenerbahçe ile Süper Lig'de bu sezon 21 maça çıkan ve bunların 9'unda ilk 11'de forma giyen Serdar, sahada kaldığı 1008 dakikada 9 kez ağları sarstı.
DAKİKA BAŞINA EN ÇOK GOL SEVİNCİ YAŞAYAN FUTBOLCU
Serdar Dursun böylelikle Süper Lig'de 112 dakikada bir rakip fileleri sarsarak süre aldığı dakika başına en çok gol sevinci yaşayan futbolcu olmayı başardı.