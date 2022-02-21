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    • Spor
    • 21.02.2022 11:35
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    • 21.02.2022 11:37
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    Fenerbahçe'de Serdar Dursun Süper Lig'de dakika başına en sık gol atan futbolcu olmayı başardı

    Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta iki gol birden atan Serdar Dursun, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. Yıldız futbolcu 112 dakikada bir rakip fileleri sarsarak Süper Lig'de dakika başına en sık gol atan futbolcu olmayı başardı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Süper Lig’in en hızlısı o!

    Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Serdar Dursun, Sarı-Lacivertli forma altında şov yapıyor. Son olarak Hatayspor karşısında takımının iki golüne imzasını atan 30 yaşındaki forvet oyuncusu ligdeki gol sayısını 9'a çıkarmış oldu.

    Fenerbahçe'nin ligdeki en skorer futbolcusu konumunda bulunan Serdar Dursun bununla da sınırlı kalmadı, Süper Lig'in dakika başına en sık gol atan futbolcusu olmayı başardı. Fenerbahçe ile Süper Lig'de bu sezon 21 maça çıkan ve bunların 9'unda ilk 11'de forma giyen Serdar, sahada kaldığı 1008 dakikada 9 kez ağları sarstı.

    DAKİKA BAŞINA EN ÇOK GOL SEVİNCİ YAŞAYAN FUTBOLCU
    Serdar Dursun böylelikle Süper Lig'de 112 dakikada bir rakip fileleri sarsarak süre aldığı dakika başına en çok gol sevinci yaşayan futbolcu olmayı başardı.



        Bu kulvarda Serdar Dursun'un ardından Mostafa Mohamed 125 dakikada bir gol atan Galatasaraylı Mostafa Mohamed iki, 130 dakikada bir ağları sarsan Adana Demirsporlu Assambolonga ise üçüncü sırada yer aldı.




        Fenerbahçeli Serdar Dursun, geçtiğimiz sezon Almanya 2. Ligi'nde Darmstad 96 formasıyla gol krallığı yaşamış ve ardından bedelsiz olarak Sarı-Lacivertli takımın yolunu tutmuştu.
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