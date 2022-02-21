Ersin için geliyorlar! 21 yaşındaki file bekçisi yuvadan uçmak üzere

Beşiktaş'ın son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan kaleci Ersin Destanoğlu, transferin de gözdesi oldu. Birçok Avrupa ekibinin radarında olan Ersin Destanoğlu için geçtiğimiz günlerde Chelsea de devreye girmişti. Gelen son bilgilere göre, uzun süredir genç kalecinin peşinde olan Fransız ekibi Nice, mart ayında Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Pazarlıklarda anlaşma sağlanması halinde Ersin Destanoğlu önümüzdeki sezon Nice'in yolunu tutacak. Genç file bekçisi de kulübüne para kazandırıp kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
BEŞİKTAŞ KARAVELİ İLE DAHA İYİ
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde daha iyi ortalamalar yakaladı. Sergen Yalçın yönetiminde ligde 15 maçta 21 puan toplayabilen Beşiktaş, puan ortalamasında ise 1,4'te kaldı. Beşiktaş Önder Karaveli ile 11 maçta 20 puan ve 1.8 puan ortalaması elde etti. Karaveli döneminde Beşiktaş'ın kalesinde gördüğü maç başına gol oranı ise 0.9 oldu. Bu oran Yalçın döneminde 1.4 idi.
PJANİC 2 HAFTA DAHA YOK
Sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyen Miralem Pjanic'den iyi haberler gelmedi. Boşnak orta saha oyuncusunun 2 hafta daha takımdan uzak kalacağı öğrenildi.