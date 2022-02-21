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    Ersin için geliyorlar! 21 yaşındaki file bekçisi yuvadan uçmak üzere

    Chelsea’nin de devreye girdiği Ersin Destanoğlu için Nice elini çabuk tuttu. Fransızlar Mart ayında Beşiktaş’la masaya oturmak için söz aldı. İşte sizler için derledğimiz 21 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ersin için geliyorlar

    Beşiktaş'ın son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan kaleci Ersin Destanoğlu, transferin de gözdesi oldu. Birçok Avrupa ekibinin radarında olan Ersin Destanoğlu için geçtiğimiz günlerde Chelsea de devreye girmişti. Gelen son bilgilere göre, uzun süredir genç kalecinin peşinde olan Fransız ekibi Nice, mart ayında Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Pazarlıklarda anlaşma sağlanması halinde Ersin Destanoğlu önümüzdeki sezon Nice'in yolunu tutacak. Genç file bekçisi de kulübüne para kazandırıp kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.



    BEŞİKTAŞ KARAVELİ İLE DAHA İYİ
    Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde daha iyi ortalamalar yakaladı. Sergen Yalçın yönetiminde ligde 15 maçta 21 puan toplayabilen Beşiktaş, puan ortalamasında ise 1,4'te kaldı. Beşiktaş Önder Karaveli ile 11 maçta 20 puan ve 1.8 puan ortalaması elde etti. Karaveli döneminde Beşiktaş'ın kalesinde gördüğü maç başına gol oranı ise 0.9 oldu. Bu oran Yalçın döneminde 1.4 idi.



    PJANİC 2 HAFTA DAHA YOK
    Sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyen Miralem Pjanic'den iyi haberler gelmedi. Boşnak orta saha oyuncusunun 2 hafta daha takımdan uzak kalacağı öğrenildi.



        ADANA DEMİRSPOR ANTEP'E BİR İLKİ YAŞATTI!
        İki penaltı kaçırdığı maçta Gaziantep'i 3-0 deviren A.Demirspor, rakibine bu sezon evinde ilk kez mağlubiyeti tattırdı. Süper Lig'de Adana Demirspor fırtınası... Adana temsilcisi Gaziantep'i deplasmanda 3-0'lık sonuçla mağlup etti. Konuk ekibin gollerini Assombalonga (2) ve Bjarnason kaydetti. Ev sahibi ekip bu sezon evinde ilk kez kaybetti. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 3. hafta sonunda 2 puanla 15. sırada aldığı Adana Demirspor, 44 puana ulaştı. Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.



        K.GÜMRÜK SİVAS'I TEK GOLLE DEVİRDİ
        Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Karşılaşmada Karagümrük'e galibiyeti getiren tek golü 68. dakikada Borini penaltıdan kaydetti. Galibiyete tek golle uzanan K.Gümrük puanını 36'ya yükseltti. Sivas ise 34 puanda kaldı.



        ARDA'DAN TERİM PAYLAŞIMI
        Cimbom'da Göztepe maçı kadrosuna alınmayan kaptan Arda Turan, dün akşam İstanbul'da Fatih Terim ile bir araya geldi. Arda, Terim ile çekildiği fotoğrafı Sarı-Kırmızılı kalp emojisiyle sosyal medyadan paylaştı.



            ANKARAGÜCÜ GERİ DÖNDÜ
            Ankaragücü 1-0 geriye düştüğü maçta Bursaspor'u 2 dakikada bulduğu iki golle mağlup etti. Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Bursaspor'u 2-1 yendi. Başkent ekibi böylelikle liderliğini devam ettirmeyi bildi. Bursaspor karşılaşmanın 34. dakikasında Mehmet Erdem'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. Başkent ekibi 72'de Erdem Özgenç'in frikik golüyle maça denge getirdi: 1-1. Bu golden 1 dakika sonra Owosu ceza sahası dışından topu ağlara gönderdi ve Ankaragücü'ne galibiyeti getirdi: 2-1.



            KONYA HEDEFE KİLİTLENDİ
            Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Konyaspor, Başakşehir maçına odaklandı. Hafta içi erteleme maçında İstanbul ekibinin karşısına çıkacak Konya'da tek hedef 3 puan...



            NWAKAEME'DEN TRANSFER SÖZLERİ
            Alanya deplasmanında 2 gol atan Nwakaeme, "Sözleşmeyi başkana sormalısınız. Trabzon'u seviyorum. Ne olacağını göreceğiz" dedi. Nijeryalı yıldız, "Mücadele sürüyor. Henüz şampiyon olmadık" ifadesini de kullandı.



                RİZE'NİN YENİ HOCASI BÜLENT KORKMAZ OLDU
                Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayrına Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz oldu. Karadeniz ekibi Korkmaz ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



                VAKIFBANK ÜST ÜSTE 20. GALİBİYETİNİ ALDI
                Vakıfbank, Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-siyahlılar tüm kulvarlarda çıktığı maçlarda üst üste 20. galibiyetini elde etti. Ev sahibi Vakıfbank karşılaşmanın setlerini 25-12, 25- 19, 25-18'lik sonuçlarla kazandı.



                A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI BUGÜN TOPLANIYOR
                A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile 25 Şubat Cuma günü deplasmanda, 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da karşılaşacak. Milliler bu maçlar için bugün İstanbul'da bir araya gelecek. Başantrenör Orhun Ene yönetiminde toplanacak milliler, karşılaşmanın hazırlıklarına start verecek.



                    SMAÇ YARIŞMASINDA ZAFER OBİ TOPPİN'İN
                    NBA All-Star 2022 organizasyonunun ikinci gününde düzenlenen smaç yarışmasını, New York Knicks forması giyen Obi Toppin kazandı. NBA takımlarından Minnesota Timberwolves'ın pivotu Karl-Anthony Towns, üç sayı yarışından zaferle ayrılan isim oldu. Taco Bell Yetenekleri yarışmasını Cleveland Cavalierslı oyuncular kazandı

                    MUSLERA GERİ DÖNDÜ!
                    Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera Göztepe maçının kadrosunda yer aldı. Süper Lig'de kötü zamanlar geçiren Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılarda bu maçın kamp kadrosu belli oldu. Cimbom'da uzun süren sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera kadroda yer aldı. Alpaslan, Morutan ve Arda kadroda yer almadı.

                    GALATASARAY AÇIK ARA ÖNDE
                    G.Saray ile Göztepe, ligde 60. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 59 maçtan 34'ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 maç berabere bitti.

                    HER ŞEYİ YAPACAĞIZ!
                    Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Galatasaray maçı ile ilgili konuştu. Tecrübeli teknik adam, "G.Saray maçı zor geçecek. Ancak kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

                    HASRETE SON VERDİLER!
                    Antalyaspor Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek 7 haftalık deplasman galibiyeti hasretine son verdi. Akdeniz ekibi son galibiyetini 110 gün önce Giresun karşısında almıştı.

                    ÇANKAYA 3 SAYI FARKLA
                    Kadınlar Basketbol Ligi'nde Çankaya Üniversitesi deplasmanda Hatayspor'u 83-80 mağlup etti. Konuk ekip, 18. maçında 7. galibiyetini aldı. Hatay ise ligde 10. yenilgisini aldı.

                    ÜMRANİYE MANİSA DEPLASMANINDA
                    TFF 1. Lig'de bugün 4 karşılaşma oynanacak... Günün ilk maçında Manisa ile Ümraniyespor karşılaşacak. Maç saat 14.30'da başlayacak. Program: 17.00 Adanaspor-Erzurumspor, 20.00 Eyüpspor-Menemenspor, 20.00 Altınordu-Bandırmaspor.

                    BURSA'DA GENEL KURUL 27 ŞUBAT'A ERTELENDİ
                    Bursaspor Kulübü'nde dün yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle önümüzdeki hafta sonuna gününe ertelendi. Dünkü ilk oturumda sadece 16 kişi imza attı. Bursaspor'da Olağanüstü Genel Kurul, 27 Şubat Pazar günü saat 13.00'te, Tofaş Spor Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

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                    Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
                    Haberler Spor Ersin için geliyorlar! 21 yaşındaki file bekçisi yuvadan uçmak üzere
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