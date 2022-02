Ersin için geliyorlar! 21 yaşındaki file bekçisi yuvadan uçmak üzere

SMAÇ YARIŞMASINDA ZAFER OBİ TOPPİN'İN

NBA All-Star 2022 organizasyonunun ikinci gününde düzenlenen smaç yarışmasını, New York Knicks forması giyen Obi Toppin kazandı. NBA takımlarından Minnesota Timberwolves'ın pivotu Karl-Anthony Towns, üç sayı yarışından zaferle ayrılan isim oldu. Taco Bell Yetenekleri yarışmasını Cleveland Cavalierslı oyuncular kazandı



MUSLERA GERİ DÖNDÜ!

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera Göztepe maçının kadrosunda yer aldı. Süper Lig'de kötü zamanlar geçiren Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılarda bu maçın kamp kadrosu belli oldu. Cimbom'da uzun süren sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera kadroda yer aldı. Alpaslan, Morutan ve Arda kadroda yer almadı.



GALATASARAY AÇIK ARA ÖNDE

G.Saray ile Göztepe, ligde 60. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 59 maçtan 34'ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 maç berabere bitti.



HER ŞEYİ YAPACAĞIZ!

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Galatasaray maçı ile ilgili konuştu. Tecrübeli teknik adam, "G.Saray maçı zor geçecek. Ancak kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.



HASRETE SON VERDİLER!

Antalyaspor Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek 7 haftalık deplasman galibiyeti hasretine son verdi. Akdeniz ekibi son galibiyetini 110 gün önce Giresun karşısında almıştı.



ÇANKAYA 3 SAYI FARKLA

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Çankaya Üniversitesi deplasmanda Hatayspor'u 83-80 mağlup etti. Konuk ekip, 18. maçında 7. galibiyetini aldı. Hatay ise ligde 10. yenilgisini aldı.



ÜMRANİYE MANİSA DEPLASMANINDA

TFF 1. Lig'de bugün 4 karşılaşma oynanacak... Günün ilk maçında Manisa ile Ümraniyespor karşılaşacak. Maç saat 14.30'da başlayacak. Program: 17.00 Adanaspor-Erzurumspor, 20.00 Eyüpspor-Menemenspor, 20.00 Altınordu-Bandırmaspor.



BURSA'DA GENEL KURUL 27 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Bursaspor Kulübü'nde dün yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle önümüzdeki hafta sonuna gününe ertelendi. Dünkü ilk oturumda sadece 16 kişi imza attı. Bursaspor'da Olağanüstü Genel Kurul, 27 Şubat Pazar günü saat 13.00'te, Tofaş Spor Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

