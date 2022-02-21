Abdullah Avcı maç sonrası kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı





TRABZON SEVDALILARI İÇİN...

Geçen hafta söylemiştim. Şampiyonluk yolunda pırıl pırıl bir ışık. Bu ışık devam ediyor. Hızla ve büyük adımlar atıyoruz. Trabzonspor sevdalılarına bu anı armağan ediyorum. Şimdi Kayserispor ve Antalyaspor maçları var.

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