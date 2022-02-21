Abdullah Avcı maç sonrası kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı

Alanya'yı deplasmanda 4-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Trabzonspor'un teknik patronu Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından konuştu. Başarılı teknik adam, galibiyeti "Pırıl pırıl bir ışık" sözleriyle değerlendirdi.
OYUN PLANIMIZ SAHADA İŞLEDİ
Avcı şu ifadeleri kullandı: Rakibe nasıl baskı yapacağımızı çalışmıştık. Bunun karşılığını da bugün itibariyle aldık. Rakibin oyun kurma pratiğine çalıştık. Planlarımızın karşılığını aldık.
TRABZON SEVDALILARI İÇİN...
Geçen hafta söylemiştim. Şampiyonluk yolunda pırıl pırıl bir ışık. Bu ışık devam ediyor. Hızla ve büyük adımlar atıyoruz. Trabzonspor sevdalılarına bu anı armağan ediyorum. Şimdi Kayserispor ve Antalyaspor maçları var.