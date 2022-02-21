16’lık Arda Güler performansıyla büyüledi Fenerbahçe galibiyet serisini ikiye çıkardı

F.Bahçe evinde Hatay'ı 2-0 yendi. 35. dakikada Arda, rakibinden sıyrıldı, ceza yayı içinde yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 37'de Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda'nın altı pas önüne gönderdiği topa Tisserand vurdu. Kaleci Munir kornere çeldi.
MİHA ZAJC ZOR OLANI BAŞARDI
53'te Berisha'nın indirdiği topa kale dibinde Miha Zajc vurdu. Top çerçeveyi bulmadı. 59'da Saba Lobzhanidze'nin ortasına Saint Louis vurdu. Altay yüzde 100'lük gol pozisyonunu önledi.
SERDAR DURSUN DİREĞE TAKILDI
66'da Crespo, El Kaabi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı Serdar gole çevirdi. 72'de Serdar Dursun'un 25 metreden sert şutu direkten auta çıktı.