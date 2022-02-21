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    16’lık Arda Güler performansıyla büyüledi Fenerbahçe galibiyet serisini ikiye çıkardı

    Avrupa’da yara alan ve ligde zirvenin çok uzağında kalan Sarı-Lacivertliler, Serdar Dursun’un attığı iki penaltı golüyle galip geldi...Fenerbahçe'de genç Arda Güler'in mücadele azmi ve performansı camiaya umut verdi.

    Fener’de güler

    F.Bahçe evinde Hatay'ı 2-0 yendi. 35. dakikada Arda, rakibinden sıyrıldı, ceza yayı içinde yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 37'de Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda'nın altı pas önüne gönderdiği topa Tisserand vurdu. Kaleci Munir kornere çeldi.



    MİHA ZAJC ZOR OLANI BAŞARDI
    53'te Berisha'nın indirdiği topa kale dibinde Miha Zajc vurdu. Top çerçeveyi bulmadı. 59'da Saba Lobzhanidze'nin ortasına Saint Louis vurdu. Altay yüzde 100'lük gol pozisyonunu önledi.



    SERDAR DURSUN DİREĞE TAKILDI
    66'da Crespo, El Kaabi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı Serdar gole çevirdi. 72'de Serdar Dursun'un 25 metreden sert şutu direkten auta çıktı.



        MUNİR'DEN ÇOK BÜYÜK HATA
        75'te Kahraba'nın şutunda Altay gole izin vermedi. 79'da kaleci Munir Serdar'ı düşürünce F.Bahçe 2. kez penaltı kazandı... Serdar penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. Fener 3 puanı kaptı.



        ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM
        F.Bahçe forması ile ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, "Tam 3 yıl önce bugün Fenerbahçe'min kapısından içeri girmiştim. Hayallerini kurduğum forma ile bugün sahada ilk kez 11'de sahaya çıkmak büyük bir gurur benim için. Hayallerim için çok çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.



        ARDA: SEN Mİ VURACAKSIN ABİ?
        F.Bahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler ile Serdar Dursun arasında Hatay maçında yaşanan bir dialog kameralara yansıdı. Frikikte topun başına geçen Arda'nın Serdar'a, "Sen mi vuracaksın abi?" dediği görüldü. Devamında frikiği Serdar kullandı.



            ALTAY BAYINDIR KALEDE DEVLEŞTİ
            Fener'in kalecisi Altay Bayındır, Hatayspor maçındaki performansıyla büyük alkış topladı. Milli kaleci, Hatayspor'un ikinci yarıdaki pozisyonlarında kalesinde devleşti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Altay Bayındır, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.



            GENÇ ÇAĞATAY TAM NOT ALDI
            Hatayspor maçında sol bekte oynayan 19 yaşındaki Çağatay, performansı ile göz doldurdu. Ferdi'nin cezası sebebiyle Hatayspor maçında sol bekte forma giyen Çağatay Kurukalıp, ilk kez F.Bahçe formasını giydiği karşılaşmada tam not aldı. Genç futbolcuya Sarı-Lacivertli taraftarlar övgü yağdırdı. Karşılaşmadan sonra konuşan genç yetenek, "Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de oynadım. Gururluyum" açıklaması yaptı.



            SERDAR 9 GOLE ULAŞTI
            F.Bahçe'nin golcüsü Serdar Dursun ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti. Bu gollerin ikisi penaltıdan geldi. Tecrübeli oyuncunun ikinci penaltı golünü ise topa gelmeden önce sekerek kaydetti.



                HAKEMDEN İKİ TARTIŞMALI KARAR
                F.Bahçeliler Ribeiro'nun 19'da atılmasını bekledi. Hatay cephesi ise Fener'in ilk penaltısına itiraz etti. F.Bahçe ile Hatayspor arasında oynanan maçta iki pozisyon çok konuşuldu. İlk olarak 19. dakikada Hataysporlu Ribeiro'nun Rossi'ye kasten tekme attığı gerekçesiyle F.Bahçeliler kırmızı kart bekledi. Hakem ise pozisyonu sarı kart olarak değerlendirdi. Hataysporlular ise 65. dakikada El Kaabi'nin Crespo'ya müdahalesinde çıkan penaltı kararına isyan etti. Konuk ekibin oyuncuları uzun süre hakeme bu pozisyon için itiraz etse de sonuç değişmedi. Hakem Yasin Kol pozisyonu VAR'da izlemedi ve maç penaltı atışı ile başladı.



                FENER'DEN ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET
                Hatay'ı yenen Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

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                Haberler Spor 16’lık Arda Güler performansıyla büyüledi Fenerbahçe galibiyet serisini ikiye çıkardı
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