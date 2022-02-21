16’lık Arda Güler performansıyla büyüledi Fenerbahçe galibiyet serisini ikiye çıkardı





HAKEMDEN İKİ TARTIŞMALI KARAR

F.Bahçeliler Ribeiro'nun 19'da atılmasını bekledi. Hatay cephesi ise Fener'in ilk penaltısına itiraz etti. F.Bahçe ile Hatayspor arasında oynanan maçta iki pozisyon çok konuşuldu. İlk olarak 19. dakikada Hataysporlu Ribeiro'nun Rossi'ye kasten tekme attığı gerekçesiyle F.Bahçeliler kırmızı kart bekledi. Hakem ise pozisyonu sarı kart olarak değerlendirdi. Hataysporlular ise 65. dakikada El Kaabi'nin Crespo'ya müdahalesinde çıkan penaltı kararına isyan etti. Konuk ekibin oyuncuları uzun süre hakeme bu pozisyon için itiraz etse de sonuç değişmedi. Hakem Yasin Kol pozisyonu VAR'da izlemedi ve maç penaltı atışı ile başladı.