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    • Spor
    • 20.02.2022 13:42
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    • 20.02.2022 13:48
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    Trabzonspor Hamsik'in yokluğunda sistemine güveniyor!

    Trabzonspor'da ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'a konuk olacak. Fırtına kazanarak en yakın temsilcisi Konyaspor ile puan farkını 14'e yükseltmek istiyor. Bordo-mavili ekipte takımın beyni olarak dikkat çeken Hamsik sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Hamsik bu sezon 6 maç kaçırırken, Trabzonspor o maçlarda sadece 2 puan kaybetti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fırtına sistemine güveniyor

    Trabzonspor bugün ligin formda ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Karadeniz Fırtınası rakibini yenerek takipçisi Konyaspor ile puan farkını 14'e yükseltmek istiyor.

    Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın oluşturduğu sistemle yıldız oyuncuları olmadan kazanma alışkanlığı yakalayan Bordo-Mavililer'de takımın beyni Marek Hamsik sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

    Trabzonspor'un saha içindeki lideri Hamsik, bu sezon 6 lig maçı kaçırdı... Karadeniz Fırtınası o maçlarda da sadece 2 puan kaybetti. 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

        Hamsik oynamadığı maçlarda Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1, Gaziantep'i 3-0, Galatasaray'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0 ve Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. 34 yaşındaki Slovak yıldız Galatasaray maçında yedek kulübesindeydi. Son oynanan Konyaspor maçına da kenarda başladı. Son 20 dakika görev aldı.

        Kariyerinde büyük başarılara imza atan ancak hiç lig şampiyonluğu yaşayamayan Marek Hamsik, Trabzonspor ile sezon sonunda bir ilki başarmak istiyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon Bordo-Mavili formayla 24 maça çıktı. 2 gol atarken 2 de asiste imza attı.

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