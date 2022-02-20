Trabzonspor Hamsik'in yokluğunda sistemine güveniyor!

Trabzonspor bugün ligin formda ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Karadeniz Fırtınası rakibini yenerek takipçisi Konyaspor ile puan farkını 14'e yükseltmek istiyor.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın oluşturduğu sistemle yıldız oyuncuları olmadan kazanma alışkanlığı yakalayan Bordo-Mavililer'de takımın beyni Marek Hamsik sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Trabzonspor'un saha içindeki lideri Hamsik, bu sezon 6 lig maçı kaçırdı... Karadeniz Fırtınası o maçlarda da sadece 2 puan kaybetti. 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.