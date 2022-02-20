Trabzonspor Hamsik'in yokluğunda sistemine güveniyor!

Kariyerinde büyük başarılara imza atan ancak hiç lig şampiyonluğu yaşayamayan Marek Hamsik, Trabzonspor ile sezon sonunda bir ilki başarmak istiyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon Bordo-Mavili formayla 24 maça çıktı. 2 gol atarken 2 de asiste imza attı.

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